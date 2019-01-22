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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ٨ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.

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تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ٨ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
10:27 AM

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ٨ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,620
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,736

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