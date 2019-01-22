تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد واليتمة ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ٨ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.