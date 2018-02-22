هيئة الترفيه :القطاع ساهم في توفير 224 ألف وظيفة جديدة

"الخطيب" عقب إطلاق روزنامة 2018 : الهيئة أحد محركات مسيرة التحول

أطلقت الهيئة العامة للترفيه روزنامتها للعام 2018م، والتي تحتوي على عدد غير مسبوق من الفعاليات الحيّة هذا العام والتي تشمل على ما يزيد عن 5000 فعالية متنوعة بين العروض الحية والمهرجانات والحفلات الفنية والموسيقية تتوزع على 56 مدينة في جميع مناطق المملكة، جاء ذلك خلال حفل إطلاق روزنامة 2018 الذي أقامته الهيئة اليوم الخميس 22 فبراير 2018م في فندق كراون بلازا بالرياض، بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط.

وجمع من الإعلاميين

وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب أن الهيئة تخطو بخطوات حثيثة ومُتسارعة نحو الارتقاء بجودة الحياة في المملكة من خلال تحسين نمط المعيشة في جميع المناطق والمدن والمحافظات،بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات والخبرات الترفيهية الثريّة والمتنوعة.

لتسهم الهيئة بشكل مباشر في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ينعم فيه المواطنون والمقيمون بجودة حياة أفضل.

وأشار إلى أن قطاع الترفيه يحتاج إلى 267 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن الاستثمارات الكلية في البنية التحتية خلال الفترة 2017-2030 بنحو 18 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي سنوياً. كما سيبلغ الانفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار بحلول العام 2030.

وأضاف: أن الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد مُحركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الواضح والهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون المملكة العربية السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خارطة العالم.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط أنّ ما تقوم به الهيئة من جهود متواصلة في ترسيخ وتعزيز صناعة الترفيه سيجعل من روزنامة 2018 أحداثاً جديدة ومختلفة ستسهم بشكل مباشر في الارتقاء بجودة الفعاليات الترفيهية المقدمة وفق أعلى وأحدث المعايير العالمية.مبيّناً أن الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي سيتم تنظيمها خلال العام 2018م لن تقتصر فقط على أوقات جميلة يتم تشاركها مع العائلة أو الأصدقاء، بل ستسهم كذلك في التأسيس لصناعة الترفيه في المملكة.

وقدم بافرط عرضاً شاملاً لأهم النقاط الترفيهية في روزنامة 2018، حيث تضم 55 فعالية عالمية، إضافة إلى عدد كبير من الفعاليات التي ينظمها القطاع الخاص بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وعدد كبير أيضاً من الفعاليات التي تستضيفها البلديات والمحافظات وتدعمها الهيئة.

كما أوضح أن مساهمة القطاع في توفير ما مجموعه 224 ألف وظيفة جديدة، بينها نحو 114 ألف وظيفة مباشرة و110 آلاف وظيفة غير مباشرة، مشيراً إلى أن العام 2017م شهدمشاركة أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنةفي تنظيم الفعاليات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة في نهاية حديثه أن جميع أفراد وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين سوف يحظون بعروض ترفيهية تناسب جميع الأذواق والاهتمامات في جميع المناطق وفي أوقات مختلفة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه تشهد عملاً تصاعدياً منذ إنشائها، حيث أقامت في العام 2016م 52 فعالية حضرها ما يزيد عن 100 ألف زائر، بينما أقامت في العام المنصرم 2017م ما يزيد عن 2200 فعالية حضرها أكثر من 8,2 مليوم زائر، في حين ستشهد روزنامة 2018م تنوعاً أكثر في مجموعة العروض الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والتي سوف يحييها عدد من أشهر الفنانين في العالم.