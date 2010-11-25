"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على محافظتَي القنفذة والليث

تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة، والليث، والعرضيات.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.