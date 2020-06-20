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لبنان: 26 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات الشفاء إلى 1006

سجّل لبنان اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 24 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و2 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1536 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 1575 فحص PCR الخاص بالفيروس، بينما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1006 حالات.

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لبنان: 26 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّل لبنان اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 24 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و2 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1536 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 1575 فحص PCR الخاص بالفيروس، بينما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1006 حالات.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
05:06 PM

لبنان: 26 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات الشفاء إلى 1006

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان اليوم، 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، 24 منهم من المقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و2 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1536 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 1575 فحص PCR الخاص بالفيروس، بينما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 32، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1006 حالات.

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