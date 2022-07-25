انطلاق مبادرة "خليك حصيف" .. توعية مالية لرفع نسبة الادخار

لزيادة الوعي .. بالشراكة مع عدة جهات حكومية وجامعات ومدارس

انطلقت مساء أمس مبادرة التوعية المالية "خليك حصيف" التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر ثقافة الادخار تماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ والتي تهدف إلى رفع نسبة الادخار لدى الأسر السعودية من ٦ % إلى ١٠ %.

المبادرة التي تُطلقها شركة عبداللطيف جميل للتمويل تستمر لمدة عام كامل وتشمل عدداً من الدورات وورش العمل حول التوعية المالية وثقافة الادخار، إضافة إلى حملة إعلامية مصاحبة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية بين عموم الناس من خلال عدد من مقاطع الفيديو القصيرة والإنفوجرافيك ورسائل تثقيفية معتمدة من خلال فريق متخصّص في الأمور المالية والادخارية.

كما سيتم توزيع عدد من المطويات والبروشورات التي أُعدت مسبقاً لهذه المبادرة، بالشراكة مع عددٍ من الجهات الحكومية، مثل وزارة التجارة ووزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى عدد من الجامعات والمدارس التي سينفذ فيها عدد من الدورات وورش العمل.

ويرافق المبادرة شخصية سعودية كرتونية تحت مسمى "#خليك_حصيف"؛ لنشر الوعي بطريقة تجذب المتابع بشكلٍ تفاعلي وربطها بمبادرة التوعية المالية من "عبداللطيف جميل للتمويل"؛ لرفع ثقافة المتابع في هذا الجانب.

تأتي هذه المبادرة إيماناً من "عبداللطيف جميل للتمويل"، بالإسهام في تنمية المجتمع وزيادة الوعي لديهم تحقيقاً لأحد أهم أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.