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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
01:47 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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