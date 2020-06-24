"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على حائل

تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة حائل.

وتشمل الحالة مدينة حائل وبعض المحافظات الجنوبية والغربية للمنطقة والمراكز والقرى التابعة لها، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.