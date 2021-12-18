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"العلياني": النقد حقٌّ كُفل شرعًا وقانونًا.. والإعلام حلقة وصل بين المواطنين والقيادة

"البراهيم" تشيد وتستشهد بمقولة الملك سلمان "رحم الله مَن أهدى إليّ عيوبي"

أوضح الزميل علي العلياني في حلقة برنامج "معالي المواطن" مساء أمس أن النقد حقٌّ كُفل شرعًا وقانونًا، ولكن قد تُستخدم بعض القوانين لإسقاط هذا الحق، ويظل تساؤل معالي المواطن الدائم حول هذا الأمر "يا زمان العجائب وش بقى ما ظهر"، على حد قوله.

وقال "العلياني": إن البلد عندما يكون قويًّا لا بد أن يكون الإعلام قويًّا. وعلى فكرة، الأمم المتقدمة لا تخاف ولا تخشى نقاش مواضيعها، بالعكس؛ الشفافية مَطلب، وحرية الصحافة مَطلب، واحترام الناس مَطلب، والنزول إلى هموم الناس ودراستها على الأرض مهم جدًّا".

وأضاف بأن الأمور لا تدار من المكاتب أو من شاشات الموبايل. موضحًا أن برنامج معالي المواطن لن يكون برنامج علاقات عامة في يوم من الأيام.

وحول التعتيم على القضايا والمشكلات التي تمس المواطن، أن ذلك يعد إخلالاً بالأداء الوطني، أكدت الدكتورة لمياء البراهيم أن إخفاء بعض المشاكل يعتبر ضد القيادة، وضد التوجه الوطني؛ إذ إن التعتيم على القيادة، وعدم توصيل المشاكل لهم، إخلال بالأداء الوطني. مشيرة إلى أن القرارات الحديثة من تفعيل هيئة رقابة الفساد، وضم المباحث الإدارية معها، لها علاقة بهذا الموضوع.

وأضافت "البراهيم" بأن الإعلام سلطة رابعة، ومن المفروض أن يكون لها دورها واحترامها؛ إذ إن الإعلام ليس فقط علاقات عامة؛ فالإعلام يفترض أن يكون صوت المواطن؛ ليكون حلقة وصل بين الشعب والقيادة.

واستكملت "البراهيم" حديثها بأن القيادة العليا فتحت المجالات، واستشهدت بمقولة الملك سلمان "رحم الله من أهدى إليّ عيوبي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العلياني": النقد حقٌّ كُفل شرعًا وقانونًا.. والإعلام حلقة وصل بين المواطنين والقيادة
سبق

أوضح الزميل علي العلياني في حلقة برنامج "معالي المواطن" مساء أمس أن النقد حقٌّ كُفل شرعًا وقانونًا، ولكن قد تُستخدم بعض القوانين لإسقاط هذا الحق، ويظل تساؤل معالي المواطن الدائم حول هذا الأمر "يا زمان العجائب وش بقى ما ظهر"، على حد قوله.

وقال "العلياني": إن البلد عندما يكون قويًّا لا بد أن يكون الإعلام قويًّا. وعلى فكرة، الأمم المتقدمة لا تخاف ولا تخشى نقاش مواضيعها، بالعكس؛ الشفافية مَطلب، وحرية الصحافة مَطلب، واحترام الناس مَطلب، والنزول إلى هموم الناس ودراستها على الأرض مهم جدًّا".

وأضاف بأن الأمور لا تدار من المكاتب أو من شاشات الموبايل. موضحًا أن برنامج معالي المواطن لن يكون برنامج علاقات عامة في يوم من الأيام.

وحول التعتيم على القضايا والمشكلات التي تمس المواطن، أن ذلك يعد إخلالاً بالأداء الوطني، أكدت الدكتورة لمياء البراهيم أن إخفاء بعض المشاكل يعتبر ضد القيادة، وضد التوجه الوطني؛ إذ إن التعتيم على القيادة، وعدم توصيل المشاكل لهم، إخلال بالأداء الوطني. مشيرة إلى أن القرارات الحديثة من تفعيل هيئة رقابة الفساد، وضم المباحث الإدارية معها، لها علاقة بهذا الموضوع.

وأضافت "البراهيم" بأن الإعلام سلطة رابعة، ومن المفروض أن يكون لها دورها واحترامها؛ إذ إن الإعلام ليس فقط علاقات عامة؛ فالإعلام يفترض أن يكون صوت المواطن؛ ليكون حلقة وصل بين الشعب والقيادة.

واستكملت "البراهيم" حديثها بأن القيادة العليا فتحت المجالات، واستشهدت بمقولة الملك سلمان "رحم الله من أهدى إليّ عيوبي".

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
12:18 AM

"العلياني": النقد حقٌّ كُفل شرعًا وقانونًا.. والإعلام حلقة وصل بين المواطنين والقيادة

"البراهيم" تشيد وتستشهد بمقولة الملك سلمان "رحم الله مَن أهدى إليّ عيوبي"

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متعب البقمي - الطائف
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3,929

أوضح الزميل علي العلياني في حلقة برنامج "معالي المواطن" مساء أمس أن النقد حقٌّ كُفل شرعًا وقانونًا، ولكن قد تُستخدم بعض القوانين لإسقاط هذا الحق، ويظل تساؤل معالي المواطن الدائم حول هذا الأمر "يا زمان العجائب وش بقى ما ظهر"، على حد قوله.

وقال "العلياني": إن البلد عندما يكون قويًّا لا بد أن يكون الإعلام قويًّا. وعلى فكرة، الأمم المتقدمة لا تخاف ولا تخشى نقاش مواضيعها، بالعكس؛ الشفافية مَطلب، وحرية الصحافة مَطلب، واحترام الناس مَطلب، والنزول إلى هموم الناس ودراستها على الأرض مهم جدًّا".

وأضاف بأن الأمور لا تدار من المكاتب أو من شاشات الموبايل. موضحًا أن برنامج معالي المواطن لن يكون برنامج علاقات عامة في يوم من الأيام.

وحول التعتيم على القضايا والمشكلات التي تمس المواطن، أن ذلك يعد إخلالاً بالأداء الوطني، أكدت الدكتورة لمياء البراهيم أن إخفاء بعض المشاكل يعتبر ضد القيادة، وضد التوجه الوطني؛ إذ إن التعتيم على القيادة، وعدم توصيل المشاكل لهم، إخلال بالأداء الوطني. مشيرة إلى أن القرارات الحديثة من تفعيل هيئة رقابة الفساد، وضم المباحث الإدارية معها، لها علاقة بهذا الموضوع.

وأضافت "البراهيم" بأن الإعلام سلطة رابعة، ومن المفروض أن يكون لها دورها واحترامها؛ إذ إن الإعلام ليس فقط علاقات عامة؛ فالإعلام يفترض أن يكون صوت المواطن؛ ليكون حلقة وصل بين الشعب والقيادة.

واستكملت "البراهيم" حديثها بأن القيادة العليا فتحت المجالات، واستشهدت بمقولة الملك سلمان "رحم الله من أهدى إليّ عيوبي".

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