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مغرد قطري يستشهد بفيديو شفاء مرضى "كورونا" بالطائف ليشكر جهود حكومة قطر

قال إنه لمستشفى حمد بالدوحة رغم موسيقى "منار الهدى" وشعار الصحة السعودية

نشر مواطن "قطري" تغريدة على حسابه في "تويتر" يشكر فيها قيادة قطر والعاملين في مستشفى حمد بالدوحة على جهودهم واهتمامهم بالمرضى، ويطلب من متابعيه أن يُشاهدوا كيف يتم توديع المتشافين، مرفقاً بمقطع فيديو بثه مع التغريدة، في حين أن المقطع هو سعودي تم تصويره في مجمع الملك فيصل بالطائف الثلاثاء الماضي احتفالاً بتشافي ٦ من مُصابي فيروس كورونا، ومغادرتهم المجمع الطبي، ونشر مقطع الفيديو موسيقى للنشيد السعودي "بلادي منار الهدى" والذي تغنى به الموسيقار سراج عمر، وظهر موظفو الصحة السعوديون الذين ظهروا في المقطع، يرتدون أقمصتهم الرسمية وعليها شعار وزارة الصحة السعودية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مغرد قطري يستشهد بفيديو شفاء مرضى "كورونا" بالطائف ليشكر جهود حكومة قطر
سبق

نشر مواطن "قطري" تغريدة على حسابه في "تويتر" يشكر فيها قيادة قطر والعاملين في مستشفى حمد بالدوحة على جهودهم واهتمامهم بالمرضى، ويطلب من متابعيه أن يُشاهدوا كيف يتم توديع المتشافين، مرفقاً بمقطع فيديو بثه مع التغريدة، في حين أن المقطع هو سعودي تم تصويره في مجمع الملك فيصل بالطائف الثلاثاء الماضي احتفالاً بتشافي ٦ من مُصابي فيروس كورونا، ومغادرتهم المجمع الطبي، ونشر مقطع الفيديو موسيقى للنشيد السعودي "بلادي منار الهدى" والذي تغنى به الموسيقار سراج عمر، وظهر موظفو الصحة السعوديون الذين ظهروا في المقطع، يرتدون أقمصتهم الرسمية وعليها شعار وزارة الصحة السعودية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:16 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:59 PM

مغرد قطري يستشهد بفيديو شفاء مرضى "كورونا" بالطائف ليشكر جهود حكومة قطر

قال إنه لمستشفى حمد بالدوحة رغم موسيقى "منار الهدى" وشعار الصحة السعودية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
35
25,054

نشر مواطن "قطري" تغريدة على حسابه في "تويتر" يشكر فيها قيادة قطر والعاملين في مستشفى حمد بالدوحة على جهودهم واهتمامهم بالمرضى، ويطلب من متابعيه أن يُشاهدوا كيف يتم توديع المتشافين، مرفقاً بمقطع فيديو بثه مع التغريدة، في حين أن المقطع هو سعودي تم تصويره في مجمع الملك فيصل بالطائف الثلاثاء الماضي احتفالاً بتشافي ٦ من مُصابي فيروس كورونا، ومغادرتهم المجمع الطبي، ونشر مقطع الفيديو موسيقى للنشيد السعودي "بلادي منار الهدى" والذي تغنى به الموسيقار سراج عمر، وظهر موظفو الصحة السعوديون الذين ظهروا في المقطع، يرتدون أقمصتهم الرسمية وعليها شعار وزارة الصحة السعودية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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