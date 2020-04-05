مغرد قطري يستشهد بفيديو شفاء مرضى "كورونا" بالطائف ليشكر جهود حكومة قطر

قال إنه لمستشفى حمد بالدوحة رغم موسيقى "منار الهدى" وشعار الصحة السعودية

نشر مواطن "قطري" تغريدة على حسابه في "تويتر" يشكر فيها قيادة قطر والعاملين في مستشفى حمد بالدوحة على جهودهم واهتمامهم بالمرضى، ويطلب من متابعيه أن يُشاهدوا كيف يتم توديع المتشافين، مرفقاً بمقطع فيديو بثه مع التغريدة، في حين أن المقطع هو سعودي تم تصويره في مجمع الملك فيصل بالطائف الثلاثاء الماضي احتفالاً بتشافي ٦ من مُصابي فيروس كورونا، ومغادرتهم المجمع الطبي، ونشر مقطع الفيديو موسيقى للنشيد السعودي "بلادي منار الهدى" والذي تغنى به الموسيقار سراج عمر، وظهر موظفو الصحة السعوديون الذين ظهروا في المقطع، يرتدون أقمصتهم الرسمية وعليها شعار وزارة الصحة السعودية.

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