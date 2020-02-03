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مصادر "سبق": الشاب الذي هدَّد بحرق نفسه بمكة يعاني اعتلالات نفسية

الجهات الأمنية تحفَّظت عليه وأحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات

أكدت مصادر لـ"سبق" أن الشخص الذي أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة مساء أمس، وهدد بإشعال النار بنفسه، يعاني اعتلالات نفسية.

وتفصيلاً، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الجهات الأمنية قبضت على الشخص، وتم التحفظ عليه، وأُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وكان شاب قد ظهر في مقطع فيديو مساء أمس وهو يعتلي مركبة في منتصف الطريق الرئيسي المحاذي لإمارة مكة، وبحوزته جالون، يحوي بنزينًا، مهددًا بحرق نفسه، فيما تولت الجهات الأمنية القبض عليه دون أن يُصاب بأي أذى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": الشاب الذي هدَّد بحرق نفسه بمكة يعاني اعتلالات نفسية
سبق

أكدت مصادر لـ"سبق" أن الشخص الذي أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة مساء أمس، وهدد بإشعال النار بنفسه، يعاني اعتلالات نفسية.

وتفصيلاً، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الجهات الأمنية قبضت على الشخص، وتم التحفظ عليه، وأُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وكان شاب قد ظهر في مقطع فيديو مساء أمس وهو يعتلي مركبة في منتصف الطريق الرئيسي المحاذي لإمارة مكة، وبحوزته جالون، يحوي بنزينًا، مهددًا بحرق نفسه، فيما تولت الجهات الأمنية القبض عليه دون أن يُصاب بأي أذى.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
02:09 AM

مصادر "سبق": الشاب الذي هدَّد بحرق نفسه بمكة يعاني اعتلالات نفسية

الجهات الأمنية تحفَّظت عليه وأحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات

A A A
عبدالرزاق البجالي - الرياض
3
2,478

أكدت مصادر لـ"سبق" أن الشخص الذي أوقف مركبته معترضًا السير في الطريق المقابل لمبنى إمارة منطقة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة مساء أمس، وهدد بإشعال النار بنفسه، يعاني اعتلالات نفسية.

وتفصيلاً، أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن الجهات الأمنية قبضت على الشخص، وتم التحفظ عليه، وأُحيل لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وكان شاب قد ظهر في مقطع فيديو مساء أمس وهو يعتلي مركبة في منتصف الطريق الرئيسي المحاذي لإمارة مكة، وبحوزته جالون، يحوي بنزينًا، مهددًا بحرق نفسه، فيما تولت الجهات الأمنية القبض عليه دون أن يُصاب بأي أذى.

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