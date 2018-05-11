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تستهدف حراس المدارس.. "تعليم" مكة يطلق مبادرة "نحن بكم ومعكم"

دأت بتوزيع ٥٠٠ سلة غذائية كمرحلة أولى لدعمهم في مواجهة كورونا

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مبادرة (نحن بكم ومعكم) التي تستهدف دعم حراس مدارس مكة المكرمة بسلال غدائية ومواد تموينية متعددة وذلك بعد تضرر بعضهم من جائحة كورونا.

وانطلقت المبادرة أمس من مقر إدارة التعليم بمكة المكرمة بحي العزيزية لدعم هذه الفئة الغالية ستعمل على إيصال السلال لمساكن الحراس حيث وقف مدير الخدمات العامة عطية بن يحيى المالكي ومدير إدارة الأمن والسلامة للمدرسة رائد المقاطي ومشرف الأمن الاداري هاشم بن عبدالله الزهراني على آلية التوزيع بعد حصر المتضررين من الحراس من جائحة كورونا.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة للمدرسة رائد المقاطي أن هذه الفئة تحتاج لدعم كبير سيما وهي من ذوي الدخل المحدود والمتضررين في جائحة كورونا بشكل مباشر، مؤكداً أن تم حصر قرابة 1200 ألف حارس أمن بحاجة للمساعدة العاجلة كلهم من السعوديين وبعضهم يعول أسرا كبيرة.

يشار إلى أن إدارة الخدمات العامة وإدارة الأمن والسلامة قد بدأت في تسليم الحراس تلك السلال المخصصة لهم بعد تفاعل المشرف على حملة دار الخير الشيخ هلال الصواط وتخصيص ٥٠٠ سلة غذائية و٥٠٠ كيس دقيق و٥٠٠ كرتون تمر وذلك كمساهمة من الشيخ مطلق الغويري العتيبي؛ فيما قدمت جمعية نخلة الخيرية مساهمة مشابهة قدرها ٢٠٠ سلة غذائية قدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي السويهري.

الإدارة العامة للتعليم مكة المكرمة مبادرة نحن بكم ومعكم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تستهدف حراس المدارس.. "تعليم" مكة يطلق مبادرة "نحن بكم ومعكم"
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مبادرة (نحن بكم ومعكم) التي تستهدف دعم حراس مدارس مكة المكرمة بسلال غدائية ومواد تموينية متعددة وذلك بعد تضرر بعضهم من جائحة كورونا.

وانطلقت المبادرة أمس من مقر إدارة التعليم بمكة المكرمة بحي العزيزية لدعم هذه الفئة الغالية ستعمل على إيصال السلال لمساكن الحراس حيث وقف مدير الخدمات العامة عطية بن يحيى المالكي ومدير إدارة الأمن والسلامة للمدرسة رائد المقاطي ومشرف الأمن الاداري هاشم بن عبدالله الزهراني على آلية التوزيع بعد حصر المتضررين من الحراس من جائحة كورونا.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة للمدرسة رائد المقاطي أن هذه الفئة تحتاج لدعم كبير سيما وهي من ذوي الدخل المحدود والمتضررين في جائحة كورونا بشكل مباشر، مؤكداً أن تم حصر قرابة 1200 ألف حارس أمن بحاجة للمساعدة العاجلة كلهم من السعوديين وبعضهم يعول أسرا كبيرة.

يشار إلى أن إدارة الخدمات العامة وإدارة الأمن والسلامة قد بدأت في تسليم الحراس تلك السلال المخصصة لهم بعد تفاعل المشرف على حملة دار الخير الشيخ هلال الصواط وتخصيص ٥٠٠ سلة غذائية و٥٠٠ كيس دقيق و٥٠٠ كرتون تمر وذلك كمساهمة من الشيخ مطلق الغويري العتيبي؛ فيما قدمت جمعية نخلة الخيرية مساهمة مشابهة قدرها ٢٠٠ سلة غذائية قدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي السويهري.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
09:30 PM

تستهدف حراس المدارس.. "تعليم" مكة يطلق مبادرة "نحن بكم ومعكم"

دأت بتوزيع ٥٠٠ سلة غذائية كمرحلة أولى لدعمهم في مواجهة كورونا

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مبادرة (نحن بكم ومعكم) التي تستهدف دعم حراس مدارس مكة المكرمة بسلال غدائية ومواد تموينية متعددة وذلك بعد تضرر بعضهم من جائحة كورونا.

وانطلقت المبادرة أمس من مقر إدارة التعليم بمكة المكرمة بحي العزيزية لدعم هذه الفئة الغالية ستعمل على إيصال السلال لمساكن الحراس حيث وقف مدير الخدمات العامة عطية بن يحيى المالكي ومدير إدارة الأمن والسلامة للمدرسة رائد المقاطي ومشرف الأمن الاداري هاشم بن عبدالله الزهراني على آلية التوزيع بعد حصر المتضررين من الحراس من جائحة كورونا.

وقال مدير إدارة الأمن والسلامة للمدرسة رائد المقاطي أن هذه الفئة تحتاج لدعم كبير سيما وهي من ذوي الدخل المحدود والمتضررين في جائحة كورونا بشكل مباشر، مؤكداً أن تم حصر قرابة 1200 ألف حارس أمن بحاجة للمساعدة العاجلة كلهم من السعوديين وبعضهم يعول أسرا كبيرة.

يشار إلى أن إدارة الخدمات العامة وإدارة الأمن والسلامة قد بدأت في تسليم الحراس تلك السلال المخصصة لهم بعد تفاعل المشرف على حملة دار الخير الشيخ هلال الصواط وتخصيص ٥٠٠ سلة غذائية و٥٠٠ كيس دقيق و٥٠٠ كرتون تمر وذلك كمساهمة من الشيخ مطلق الغويري العتيبي؛ فيما قدمت جمعية نخلة الخيرية مساهمة مشابهة قدرها ٢٠٠ سلة غذائية قدمها رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي السويهري.

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