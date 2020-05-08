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الجوف.. ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا

سكاكا شهدت 8 حالات شفاء والقريات سجلت 4

شهدت منطقة الجوف تزايداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا مع انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين.

سجلت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثماني حالات تعافٍ من فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة القريات أربعاً، وشهدت محافظتا دومة الجندل وطبرجل حالة واحدة لكل منهما.

وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وجّه بتضافر الجهود في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة من تنفيذ لإجراءات الوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بما هو مطلوب.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجوف.. ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا
سبق

شهدت منطقة الجوف تزايداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا مع انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين.

سجلت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثماني حالات تعافٍ من فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة القريات أربعاً، وشهدت محافظتا دومة الجندل وطبرجل حالة واحدة لكل منهما.

وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وجّه بتضافر الجهود في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة من تنفيذ لإجراءات الوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بما هو مطلوب.

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
04:57 PM

الجوف.. ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا

سكاكا شهدت 8 حالات شفاء والقريات سجلت 4

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مهنا التميمي - الجوف
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4,125

شهدت منطقة الجوف تزايداً في أعداد المتعافين من فيروس كورونا مع انخفاض ملحوظ في أعداد المصابين.

سجلت مدينة سكاكا بمنطقة الجوف ثماني حالات تعافٍ من فيروس كورونا، فيما سجلت محافظة القريات أربعاً، وشهدت محافظتا دومة الجندل وطبرجل حالة واحدة لكل منهما.

وكان أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، قد وجّه بتضافر الجهود في ظل ما تتطلبه المرحلة القادمة من تنفيذ لإجراءات الوقاية من الجائحة، وتوعية الجميع بما هو مطلوب.

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