أمير مكة يعتمد مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي.. وهؤلاء أعضاؤه

استعرض في دورته الأولى أعداد المتقدمين لجائزة عبد الله الفيصل

اعتمد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، الأمير خالد الفيصل؛ أعمال مجلس الأمناء الأكاديمية في دورته الأولى بعد انتهاء أعمال المجلس التأسيسي.



وشمل المجلس عضوية الأمير سلطان العبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، والدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، والدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والدكتور سعد بن سالم الزهراني، والدكتور عبدالعزيز بن محمد السبيل، والمستشار أحمد الحمدان، وعبدالرحمن بن حسن شربتلي، والدكتورة فاطمة القرني، والدكتورة صلوح السريحي، والدكتور منصور بن محمد الحارثي.



ولدى ترؤُّس الفيصل اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة، اليوم، استعرض المجلس أعداد المتقدمين لجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية، والبالغ عددهم 90 متقدمًا من مختلف دول العالم؛ منهم 57 في حقل الشعر العربي، و23 في الشعر المسرحي، و10 في فرع القصيدة المغنّاة.



واطلع المجلس على أعمال الأندية الشعرية التي وصل عددها إلى 595 ناديًا في مدارس المنطقة، وكذلك خطة مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، كما ناقش الاجتماع برامج الأكاديمية للعام المقبل، وعددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.