وسط جائحة "كورونا".. 3 آلاف مصنع بالمملكة تعمل بكامل طاقتها

منها 50 مصنعاً طبياً و7 تعمل على صناعة الأجهزة التنفسية

أوضح ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مازن الحماد، خلال المؤتمر الصحفي لبحث مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم استثناء جميع المصانع التي تعمل بالقطاعات الاستراتيجية للغذاء والدواء والسلاسل المرتبطة بها.

وأضاف "الحماد" أن هناك أكثر من 3 آلاف مصنع، وتنتج أكثر من 2500 منتج، وتم إنتاج أكثر من مليوني لتر من المعقمات أسبوعياً، وجهود فرق الرقابة بالوزارة تعمل على مدار 25 ساعة على أماكن العمال لهذه المصانع.

وأشار "الحماد" إلى أنه يوجد 50 مصنعاً طبياً وهناك 7 مصانع تعمل على صناعة الأجهزة التنفسية، ولدينا جهاز تنفس تحت التجربة ومجرب في أحد المستشفيات، بالإضافة إلى 3 آلاف مصنع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وباقي المصانع بدأت بالعمل اليوم، وملتزمة بالتعليمات والاحترازات التي فرضت للوقاية من الفيروس.