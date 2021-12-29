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طرود قهوة ملغومة بمليون قرص إمفيتامين.. مكافحة المخدرات أحبطت العملية وأطاحت بمستقبليها

قادمة من خارج المملكة..  والقبض على مستقبليها بمدينة الدمام 4 مواطنين ومقيمين من الجنسية اليمنية

أعلنت #مكافحة_المخدرات، اليوم، إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة ومخبأة في طرود قهوة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم (6) أشخاص، (4) مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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طرود قهوة ملغومة بمليون قرص إمفيتامين.. مكافحة المخدرات أحبطت العملية وأطاحت بمستقبليها
سبق

أعلنت #مكافحة_المخدرات، اليوم، إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة ومخبأة في طرود قهوة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم (6) أشخاص، (4) مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:22 PM

طرود قهوة ملغومة بمليون قرص إمفيتامين.. مكافحة المخدرات أحبطت العملية وأطاحت بمستقبليها

قادمة من خارج المملكة..  والقبض على مستقبليها بمدينة الدمام 4 مواطنين ومقيمين من الجنسية اليمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت #مكافحة_المخدرات، اليوم، إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة ومخبأة في طرود قهوة.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب وترويج (1,070,000) قرص إمفيتامين مخدر، جرى تهريبها إلى المملكة مخبأة في طرود قهوة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والقبض على مستقبليها بمدينة الدمام، وهم (6) أشخاص، (4) مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية، وجرى توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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