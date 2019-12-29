مفاجأة.. "التنين الصيني" يغزو العالم بإنفاق 277 مليار دولار على السياحة

فرنسا استقبلت 90 مليون سائح.. وأمريكا تحقق 214.5 مليار دولار عوائد

كشفت منظمة السياحة العالمية في أحدث تقرير أصدرته عن حركة السياحة العالمية، وحجم إنفاق السياح في جميع دول العالم، أن عائدات السياحة الدولية بلغت 1.448 تريليون دولار، في حين بلغت نفقات النقل الجوى 564 مليار دولار؛ لتصل عائدات صناعتَي السياحة والطيران لنحو تريليونَي دولار.

وفي التفاصيل، أوضحت المنظمة أن عدد السائحين بالعالم وصل إلى 1.4 مليار سائح في العام الماضي، وكانت فرنسا الأولى في الأعداد التي تستقبلها من السياح عالميًّا، ووصلت إلى نحو 90 مليون سائح العام الماضي، والولايات المتحدة هي الأولى في العائدات بمبلغ 214.5 مليار دولار، أما الصين فجاءت الأولى في حجم إنفاق مواطنيها على السياحة بكل دول العالم بمبلغ 277.3 مليار دولار؛ وهو ما يجعل جميع الدول تتسابق على جذب السائح الصيني.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد أصدرت قائمة بأول 50 دولة سياحية في العالم من حيث الأعداد، وكذلك أول 50 دولة في العائدات، وأول 50 دولة في الإنفاق.

وتصدرت أوروبا الترتيب بعدد بلغ 712 مليون سائح، ومنطقة جنوب آسيا زارها نحو 340 مليون سائح، أما إفريقيا فزارها 67 مليون سائح، ومنطقة الشرق الأوسط زارها نحو 63 مليون سائح فقط.