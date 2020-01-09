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"الأحوال المدنية" تواصل استقبال المواطنين والمواطنات خلال الفترة المسائية

للسماح لهم باختيار الأوقات المناسبة لهم رغبة في خدمة أكبر عدد من المستفيدين

تواصل إدارات ومكاتب الأحوال المدنية في عدد من مناطق المملكة استقبال المواطنين والمواطنات وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المسائية.

وكانت الأحوال المدنية قد مددت وقت العمل إلى المساء؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم رغبة في خدمة أكبر عدد من المستفيدين.

وتقوم الأحوال المدنية باستقبال المواطنين والمواطنات الحاصلين على مواعيد إلكترونية من خلال نظام المواعيد الإلكتروني من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً في المكاتب التي توفر الخدمة المسائية ويمكن معرفة هذه المكاتب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية.

وتقدم الأحوال المدنية خلال الفترة المسائية جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات.

الأحوال المدنية الفترة المسائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال المدنية" تواصل استقبال المواطنين والمواطنات خلال الفترة المسائية
سبق

تواصل إدارات ومكاتب الأحوال المدنية في عدد من مناطق المملكة استقبال المواطنين والمواطنات وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المسائية.

وكانت الأحوال المدنية قد مددت وقت العمل إلى المساء؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم رغبة في خدمة أكبر عدد من المستفيدين.

وتقوم الأحوال المدنية باستقبال المواطنين والمواطنات الحاصلين على مواعيد إلكترونية من خلال نظام المواعيد الإلكتروني من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً في المكاتب التي توفر الخدمة المسائية ويمكن معرفة هذه المكاتب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية.

وتقدم الأحوال المدنية خلال الفترة المسائية جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
02:51 PM

"الأحوال المدنية" تواصل استقبال المواطنين والمواطنات خلال الفترة المسائية

للسماح لهم باختيار الأوقات المناسبة لهم رغبة في خدمة أكبر عدد من المستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تواصل إدارات ومكاتب الأحوال المدنية في عدد من مناطق المملكة استقبال المواطنين والمواطنات وإنهاء إجراءاتهم خلال الفترة المسائية.

وكانت الأحوال المدنية قد مددت وقت العمل إلى المساء؛ لإتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لاختيار الأوقات المناسبة لهم رغبة في خدمة أكبر عدد من المستفيدين.

وتقوم الأحوال المدنية باستقبال المواطنين والمواطنات الحاصلين على مواعيد إلكترونية من خلال نظام المواعيد الإلكتروني من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً في المكاتب التي توفر الخدمة المسائية ويمكن معرفة هذه المكاتب من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للأحوال المدنية.

وتقدم الأحوال المدنية خلال الفترة المسائية جميع خدمات السجل المدني كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، فضلاً عن إصدار سجل الأسرة، وتعديل المهن وغير ذلك من خدمات.

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