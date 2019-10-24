إيداع "مكافأة الحج" لمنسوبي "صحة مكة".. الأسبوع المقبل

بعد أن اعتمد أوامر الدفع من قبل الجهة المختصة

أكدت مصادر أنه سيتم البدء في صرف مكافأة حج 1440هـ خلال أيام الأسبوع المقبل بعد اعتمادها للقوى العاملة بصحة منطقة مكة المكرمة.

وتشمل المستحقات جميع المستفيدين من منسوبي صحة مكة المكرمة المشاركين في حج عام 1440هـ، بمن فيهم موظفو برنامج التشغيل الذاتي.

يأتي ذلك بعد اعتماد أوامر الدفع أخيراً، من قبل الجهة المختصة.

ومن المتوقع تحويلها إلى حساب الوزارة تمهيداً لصرفها للموظفين المكلفين في الحج الأسبوع المقبل.

على صعيد متصل بدأت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، في صرف مكافأة حج 1440، لجميع موظفيها المشاركين في أعمال الحج الماضي، بعد اعتمادها لهم، بخلاف موظفي المديرية بمكة الذين لا يزالون ينتظرون عملية الصرف المقررة الأسبوع المقبل.