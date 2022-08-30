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"شفاء مكة" تحصل على شهادة "تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية"

تحقيقًا لرؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع في 2030

حصلت ‎جمعية "شفاء" بمكة المكرمة على شهادة "تطبيق معيار المنظمة الموثوقة"، من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات التطوعية.

جاء ذلك، في ظل جهود رفع كفاءة وجودة الأداء في الجانب التطوعي، تحقيقًا لرؤية المملكة، للوصول إلى مليون متطوع مع حلول العام 2030.

وبهذه المناسبة، نظمت الجمعية حفلاً، بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الإدارية والصحية والإعلاميين، تضمّن عدداً من الفقرات المتنوعة، ابتداءً من كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد طيب، الذي رحب بالجميع، رافعًا شكره لمنسوبي الجمعية على هذا الإنجاز.

كما اشتمل الحفل، على عرض مرئي عن جهود الجمعية، خلال الفترة الماضية في خدمة المجتمع صحيًا وتثقيفيًا، حتى حصلت الجمعية على الاعتماد الدولي في الجانب التطوعي.

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"شفاء مكة" تحصل على شهادة "تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية"
سبق

حصلت ‎جمعية "شفاء" بمكة المكرمة على شهادة "تطبيق معيار المنظمة الموثوقة"، من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات التطوعية.

جاء ذلك، في ظل جهود رفع كفاءة وجودة الأداء في الجانب التطوعي، تحقيقًا لرؤية المملكة، للوصول إلى مليون متطوع مع حلول العام 2030.

وبهذه المناسبة، نظمت الجمعية حفلاً، بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الإدارية والصحية والإعلاميين، تضمّن عدداً من الفقرات المتنوعة، ابتداءً من كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد طيب، الذي رحب بالجميع، رافعًا شكره لمنسوبي الجمعية على هذا الإنجاز.

كما اشتمل الحفل، على عرض مرئي عن جهود الجمعية، خلال الفترة الماضية في خدمة المجتمع صحيًا وتثقيفيًا، حتى حصلت الجمعية على الاعتماد الدولي في الجانب التطوعي.

29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
06:22 PM

"شفاء مكة" تحصل على شهادة "تطبيق الاعتماد البريطاني للمنظمات التطوعية"

تحقيقًا لرؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع في 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصلت ‎جمعية "شفاء" بمكة المكرمة على شهادة "تطبيق معيار المنظمة الموثوقة"، من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات التطوعية.

جاء ذلك، في ظل جهود رفع كفاءة وجودة الأداء في الجانب التطوعي، تحقيقًا لرؤية المملكة، للوصول إلى مليون متطوع مع حلول العام 2030.

وبهذه المناسبة، نظمت الجمعية حفلاً، بحضور عدد من المسؤولين والكوادر الإدارية والصحية والإعلاميين، تضمّن عدداً من الفقرات المتنوعة، ابتداءً من كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور خالد طيب، الذي رحب بالجميع، رافعًا شكره لمنسوبي الجمعية على هذا الإنجاز.

كما اشتمل الحفل، على عرض مرئي عن جهود الجمعية، خلال الفترة الماضية في خدمة المجتمع صحيًا وتثقيفيًا، حتى حصلت الجمعية على الاعتماد الدولي في الجانب التطوعي.

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