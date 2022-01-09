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المملكة والعراق يعززان التعاون في مجالات الاقتصاد والحكومة الرقمية

خلال لقاء وزير الاتصالات بنظيره في حكومة بغداد والوفد المرافق له

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في مكتبه بالوزارة، اليوم، بوزير الاتصالات العراقي المهندس أركان شهاب الشيباني، والوفد المرافق له، بحضور السفير العراقي لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد الرقمي، والحكومة الرقمية.

واستعرض الاجتماع التجربة السعودية الرائدة في مجالي التحوّل الرقمي وتطوير الاتصالات والبنية التحتية، التي أسهمت إلى جانب تبنيها لأحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة، في تعزيز وصول المملكة إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، ودعم الشركات التقنية السعودية للتوسع في الأسواق العراقية.

حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور منير الدسوقي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وسعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.

وعلى هامش اللقاء أقيم الملتقى التقني السعودي العراقي، جرى فيها استعراض وكالة التكنولوجيا التوجهات والمبادرات في المملكة، كما سلطت بعض الشركات التقنية السعودية الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب الخدمات التقنية التي تقدمها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة والعراق يعززان التعاون في مجالات الاقتصاد والحكومة الرقمية
سبق

التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في مكتبه بالوزارة، اليوم، بوزير الاتصالات العراقي المهندس أركان شهاب الشيباني، والوفد المرافق له، بحضور السفير العراقي لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد الرقمي، والحكومة الرقمية.

واستعرض الاجتماع التجربة السعودية الرائدة في مجالي التحوّل الرقمي وتطوير الاتصالات والبنية التحتية، التي أسهمت إلى جانب تبنيها لأحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة، في تعزيز وصول المملكة إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، ودعم الشركات التقنية السعودية للتوسع في الأسواق العراقية.

حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور منير الدسوقي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وسعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.

وعلى هامش اللقاء أقيم الملتقى التقني السعودي العراقي، جرى فيها استعراض وكالة التكنولوجيا التوجهات والمبادرات في المملكة، كما سلطت بعض الشركات التقنية السعودية الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب الخدمات التقنية التي تقدمها.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
06:51 PM

المملكة والعراق يعززان التعاون في مجالات الاقتصاد والحكومة الرقمية

خلال لقاء وزير الاتصالات بنظيره في حكومة بغداد والوفد المرافق له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في مكتبه بالوزارة، اليوم، بوزير الاتصالات العراقي المهندس أركان شهاب الشيباني، والوفد المرافق له، بحضور السفير العراقي لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد الرقمي، والحكومة الرقمية.

واستعرض الاجتماع التجربة السعودية الرائدة في مجالي التحوّل الرقمي وتطوير الاتصالات والبنية التحتية، التي أسهمت إلى جانب تبنيها لأحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة، في تعزيز وصول المملكة إلى مراكز متقدمة في هذا المجال، ودعم الشركات التقنية السعودية للتوسع في الأسواق العراقية.

حضر الاجتماع نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومساعد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور منير الدسوقي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، وسعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.

وعلى هامش اللقاء أقيم الملتقى التقني السعودي العراقي، جرى فيها استعراض وكالة التكنولوجيا التوجهات والمبادرات في المملكة، كما سلطت بعض الشركات التقنية السعودية الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب الخدمات التقنية التي تقدمها.

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