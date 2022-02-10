مجددًا "منفذ الدرة" يعود للعمل ويستقبل العابرين إلى المملكة

يستقبل ما يزيد على 500 ألف مسافر

يعتبر مركز حدود الدرة أحد المعابر الحدودية الثلاث بين المملكة الأردنية والسعودية، وتأسس عام 1966 ميلاديًّا، ويقع على شاطئ خليج العقبة بين مدينة العقبة الأردنية ومحافظة حقل في منطقة تبوك، ويبلغ عدد العابرين أكثر من نصف مليون شخص تقريبًا.

وتم إعادة افتتاح منفذ الدرة من جديد بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استدعت إغلاق المنفذ في 26 ديسمبر الماضي؛ حيث سيبدأ المنفذ في تقديم خدماته لجميع المسافرين والمستوردين والمصدرين ابتداءً من اليوم الخميس 10 فبراير 2022 عند الساعة 12:00 ظهرًا.

يشار إلى أنه مع بدء إغلاق منفذ الدرة، تحول العبور لمنفذ "حالة عمار" بمنطقة تبوك أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف؛ حيث يقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين من وإلى المملكة أو الراغبين في الاستيراد أو التصدير أو العبور.