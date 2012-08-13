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وزير الشؤون الإسلامية يحقّق حلم الطفلة "ألن" مصابة "جريمة نيوزيلندا"

والدها أحد ضيوف خادم الحرمين للحج.. وناشد إيصال صوته لعلاجها

طلب وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، المستندات الثبوتية للطفلة "ألن" النيوزيلندية"؛ سعيًا في تلبية أمر علاجها بالسعودية.

وكان والد الطفلة النيوزيلندي "وسيم"، وهو أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام؛ قد ناشد الزميل الإعلامي "صلاح الغيدان" قبل عِدة أيام إيصال صوته لعلاج طفلته "ألن" التي تعرّضت لإصابة أثناء تواجدها معه في المسجد الذي راح ضحيته أبرياء بحادثة نيوزيلندا الإرهابية.

يُشار إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يحتضن هذا العام ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة من مختلف دول العالم، بإشرافٍ من وزارة الشؤون الإسلامية التي أولتهم عنايةً فائقة؛ استجابة لما أوصى به خادم الحرمين الشريفين من تقديم الخدمات وتسهيل الصِّعاب أمام ضيوفه؛ حتى يتمكنّوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

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وزير الشؤون الإسلامية يحقّق حلم الطفلة "ألن" مصابة "جريمة نيوزيلندا"
سبق

طلب وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، المستندات الثبوتية للطفلة "ألن" النيوزيلندية"؛ سعيًا في تلبية أمر علاجها بالسعودية.

وكان والد الطفلة النيوزيلندي "وسيم"، وهو أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام؛ قد ناشد الزميل الإعلامي "صلاح الغيدان" قبل عِدة أيام إيصال صوته لعلاج طفلته "ألن" التي تعرّضت لإصابة أثناء تواجدها معه في المسجد الذي راح ضحيته أبرياء بحادثة نيوزيلندا الإرهابية.

يُشار إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يحتضن هذا العام ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة من مختلف دول العالم، بإشرافٍ من وزارة الشؤون الإسلامية التي أولتهم عنايةً فائقة؛ استجابة لما أوصى به خادم الحرمين الشريفين من تقديم الخدمات وتسهيل الصِّعاب أمام ضيوفه؛ حتى يتمكنّوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
05:41 PM

وزير الشؤون الإسلامية يحقّق حلم الطفلة "ألن" مصابة "جريمة نيوزيلندا"

والدها أحد ضيوف خادم الحرمين للحج.. وناشد إيصال صوته لعلاجها

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عمر السبيعي - مكة المكرمة
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طلب وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ، المستندات الثبوتية للطفلة "ألن" النيوزيلندية"؛ سعيًا في تلبية أمر علاجها بالسعودية.

وكان والد الطفلة النيوزيلندي "وسيم"، وهو أحد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام؛ قد ناشد الزميل الإعلامي "صلاح الغيدان" قبل عِدة أيام إيصال صوته لعلاج طفلته "ألن" التي تعرّضت لإصابة أثناء تواجدها معه في المسجد الذي راح ضحيته أبرياء بحادثة نيوزيلندا الإرهابية.

يُشار إلى برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يحتضن هذا العام ٦٥٠٠ حاج وحاجة من ٧٩ دولة من مختلف دول العالم، بإشرافٍ من وزارة الشؤون الإسلامية التي أولتهم عنايةً فائقة؛ استجابة لما أوصى به خادم الحرمين الشريفين من تقديم الخدمات وتسهيل الصِّعاب أمام ضيوفه؛ حتى يتمكنّوا من أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

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