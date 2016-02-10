النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رفع الحجر الصحي عن 3600 شخص كانوا محتجزين على متن سفينة سياحية بهونغ كونغ

بعد تحقق سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد

سُمح لـ 3600 كانوا محتجزين لمدة خمسة أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل هونغ كونغ بالنزول منها ، الأحد، بعدما تحققت سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وأفراد طاقمها البالغ عددهم أيضًا 1800 شخص.

وفرضت السلطات تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال رحلة سابقة.

الصين هونغ كونغ سفينة سياحية فيروس كورونا الجديد الحجر الصحي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رفع الحجر الصحي عن 3600 شخص كانوا محتجزين على متن سفينة سياحية بهونغ كونغ
سبق

سُمح لـ 3600 كانوا محتجزين لمدة خمسة أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل هونغ كونغ بالنزول منها ، الأحد، بعدما تحققت سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وأفراد طاقمها البالغ عددهم أيضًا 1800 شخص.

وفرضت السلطات تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال رحلة سابقة.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
02:00 AM

رفع الحجر الصحي عن 3600 شخص كانوا محتجزين على متن سفينة سياحية بهونغ كونغ

بعد تحقق سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
0
405

سُمح لـ 3600 كانوا محتجزين لمدة خمسة أيام على متن سفينة سياحية قبالة سواحل هونغ كونغ بالنزول منها ، الأحد، بعدما تحققت سلطات المنطقة من عدم إصابة أفراد طاقمها بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ رفع تدابير الحجر الصحي التي فرضتها على ركاب السفينة البالغ عددهم 1800 شخص، وأفراد طاقمها البالغ عددهم أيضًا 1800 شخص.

وفرضت السلطات تلك التدابير بعد الاشتباه بإصابة بعض أعضاء الطاقم بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال رحلة سابقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,459
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,148
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,580

كاريكاتير

دموع الغدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة