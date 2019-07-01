"البيئة" تدعو 25 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد

خلال "15" يوماً لشغل الوظائف المعلن عنها وعددها 100 وظيفة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ وعددها 100 وظيفة، لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من اليوم، وذلك بديوان الوزارة بحي الملك عبدالله "مخرج 12".

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx