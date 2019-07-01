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"البيئة" تدعو 25 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد

خلال "15" يوماً لشغل الوظائف المعلن عنها وعددها 100 وظيفة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ وعددها 100 وظيفة، لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من اليوم، وذلك بديوان الوزارة بحي الملك عبدالله "مخرج 12".

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx

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"البيئة" تدعو 25 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ وعددها 100 وظيفة، لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من اليوم، وذلك بديوان الوزارة بحي الملك عبدالله "مخرج 12".

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
03:03 PM

"البيئة" تدعو 25 متقدماً ومتقدمة لاستكمال مسوغات التعاقد

خلال "15" يوماً لشغل الوظائف المعلن عنها وعددها 100 وظيفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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613

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 25 متقدماً ومتقدمة على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ وعددها 100 وظيفة، لاستكمال المرشحين من المرحلة الأولى لمسوغات التعاقد خلال 15 يوماً، ابتداءً من اليوم، وذلك بديوان الوزارة بحي الملك عبدالله "مخرج 12".

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة عبر موقع الوزارة على الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/employment3.aspx

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,456
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,284
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,768
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,214

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