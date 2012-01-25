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الأردن ومصر تدينان استهداف المليشيات الحوثية للرياض

أكدتا مساندتهما للمملكة في كل ما تتخذه لحماية أمنها

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باتجاه مدينة الرياض، واستهداف مناطق مدنية؛ حيث تَمَكّنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار استهداف المناطق والمنشآت المدنية من قِبَل الحوثيين ورفض المملكة الأردنية المطلق لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

في سياق متصل، أدانت مصر، اليوم، استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، العاصمة السعودية الرياض بصاروخ اعترضته دفاعات التحالف العربي.

وجددت وزارة الخارجية المصرية دعمها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وعبّرت عن تضامنها مع مساعي المملكة الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، مشددة على استنكاره مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأردن ومصر تدينان استهداف المليشيات الحوثية للرياض
سبق

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باتجاه مدينة الرياض، واستهداف مناطق مدنية؛ حيث تَمَكّنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار استهداف المناطق والمنشآت المدنية من قِبَل الحوثيين ورفض المملكة الأردنية المطلق لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

في سياق متصل، أدانت مصر، اليوم، استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، العاصمة السعودية الرياض بصاروخ اعترضته دفاعات التحالف العربي.

وجددت وزارة الخارجية المصرية دعمها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وعبّرت عن تضامنها مع مساعي المملكة الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، مشددة على استنكاره مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
01:31 PM

الأردن ومصر تدينان استهداف المليشيات الحوثية للرياض

أكدتا مساندتهما للمملكة في كل ما تتخذه لحماية أمنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن، إطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باتجاه مدينة الرياض، واستهداف مناطق مدنية؛ حيث تَمَكّنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض الصاروخ وتدميره.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار استهداف المناطق والمنشآت المدنية من قِبَل الحوثيين ورفض المملكة الأردنية المطلق لهذا الهجوم الإرهابي الجبان ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

في سياق متصل، أدانت مصر، اليوم، استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، العاصمة السعودية الرياض بصاروخ اعترضته دفاعات التحالف العربي.

وجددت وزارة الخارجية المصرية دعمها للمملكة العربية السعودية فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وعبّرت عن تضامنها مع مساعي المملكة الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه، مشددة على استنكاره مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية.

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