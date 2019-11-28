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"غريفتيش" يرحب بإطلاق تحالف دعم الشرعية لعدد من الأسرى الحوثيين

قال إن الخطوة التي تمت بقيادة السعودية تثبت حسن نية الأطراف لبناء السلام

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيتش، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بإطلاق عدد من الأسرى من ميليشيا الحوثي.

وأوضح غريفتيش في بيان له اليوم أن الخطوة التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تثبت حسن نية الأطراف واهتمامهم في توفير بيئة مواتية لبناء السلام.

كما أعرب عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي تبذلها في تسهيل عملية الإفراج، داعياً جميع الأطراف إلى الاستمرار في العمل بما يؤدي إلى تطبيق اتفاقية استكهولم.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غريفتيش" يرحب بإطلاق تحالف دعم الشرعية لعدد من الأسرى الحوثيين
سبق

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيتش، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بإطلاق عدد من الأسرى من ميليشيا الحوثي.

وأوضح غريفتيش في بيان له اليوم أن الخطوة التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تثبت حسن نية الأطراف واهتمامهم في توفير بيئة مواتية لبناء السلام.

كما أعرب عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي تبذلها في تسهيل عملية الإفراج، داعياً جميع الأطراف إلى الاستمرار في العمل بما يؤدي إلى تطبيق اتفاقية استكهولم.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:57 PM

"غريفتيش" يرحب بإطلاق تحالف دعم الشرعية لعدد من الأسرى الحوثيين

قال إن الخطوة التي تمت بقيادة السعودية تثبت حسن نية الأطراف لبناء السلام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفيتش، بمبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية بإطلاق عدد من الأسرى من ميليشيا الحوثي.

وأوضح غريفتيش في بيان له اليوم أن الخطوة التي اتخذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تثبت حسن نية الأطراف واهتمامهم في توفير بيئة مواتية لبناء السلام.

كما أعرب عن شكره للجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي تبذلها في تسهيل عملية الإفراج، داعياً جميع الأطراف إلى الاستمرار في العمل بما يؤدي إلى تطبيق اتفاقية استكهولم.

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