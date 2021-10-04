النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 53 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

بدء بيع الأسلحة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية

السلاح يظهر عبر استعلامات الأمن العام.. تعرّف على التفاصيل

بدأت منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية أمس، في تسلُّم طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم.

وتوفر المنصة خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.

وتتيح المنصة الإلكترونية عملية الشراء حتى ١٥ ديسمبر المقبل، فيما يمكن للزوار معاينة الأسلحة من خلال شراء تذاكر دخول لمنصة الأسلحة، عبر المنصة الإلكترونية التي تتطلب تحديد يوم الزيارة ووقتها.

وخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الثالثة "تذكرة التميز" لجناح الأسلحة، وتتيح منصة عرض للأسلحة المميزة، وأماكن خاصة للجلوس في منطقة كبار الشخصيات، مع بطاقة خاصة، والاستقبال من المدخل الرئيس، وخدمات الضيافة، وخدمة صف السيارات، ومرافق خاصة أثناء الوجود في جناح الأسلحة، ويتطلب تعبئة استمارة والتوجه إلى نقاط البيع بالمعرض لشراء تذكرة التميز.

وتبدأ فترة تسليم الأسلحة والذخائر من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر لعام 2021، في مقر نادي الصقور السعودي.

يذكر أن جناح الأسلحة يشهد إقبالاً كبيراً من عشاق الصيد والمقناص، الذي وفر إصدارات خاصة من الأسلحة النادرة والتراثية، وعيارات جديدة من الأسلحة ذات الشعبية الواسعة لدى هواة الرماية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بدء بيع الأسلحة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية
سبق

بدأت منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية أمس، في تسلُّم طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم.

وتوفر المنصة خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.

وتتيح المنصة الإلكترونية عملية الشراء حتى ١٥ ديسمبر المقبل، فيما يمكن للزوار معاينة الأسلحة من خلال شراء تذاكر دخول لمنصة الأسلحة، عبر المنصة الإلكترونية التي تتطلب تحديد يوم الزيارة ووقتها.

وخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الثالثة "تذكرة التميز" لجناح الأسلحة، وتتيح منصة عرض للأسلحة المميزة، وأماكن خاصة للجلوس في منطقة كبار الشخصيات، مع بطاقة خاصة، والاستقبال من المدخل الرئيس، وخدمات الضيافة، وخدمة صف السيارات، ومرافق خاصة أثناء الوجود في جناح الأسلحة، ويتطلب تعبئة استمارة والتوجه إلى نقاط البيع بالمعرض لشراء تذكرة التميز.

وتبدأ فترة تسليم الأسلحة والذخائر من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر لعام 2021، في مقر نادي الصقور السعودي.

يذكر أن جناح الأسلحة يشهد إقبالاً كبيراً من عشاق الصيد والمقناص، الذي وفر إصدارات خاصة من الأسلحة النادرة والتراثية، وعيارات جديدة من الأسلحة ذات الشعبية الواسعة لدى هواة الرماية.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
04:51 PM

بدء بيع الأسلحة بمنصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية

السلاح يظهر عبر استعلامات الأمن العام.. تعرّف على التفاصيل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
745

بدأت منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية أمس، في تسلُّم طلبات بيع الأسلحة والذخيرة، في خطوة تسهل عملية البيع وآلية التسليم.

وتوفر المنصة خدمات شراء سلاح الصيد الناري والذخيرة، والتحقق من أهلية المستخدم لشراء السلاح والذخائر، وإصدار تراخيص حمل أو اقتناء السلاح، حيث يظهر السلاح في منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، عبر استعلامات الأمن العام، وخانة الاستعلام عن رخصة سلاح.

وتتيح المنصة الإلكترونية عملية الشراء حتى ١٥ ديسمبر المقبل، فيما يمكن للزوار معاينة الأسلحة من خلال شراء تذاكر دخول لمنصة الأسلحة، عبر المنصة الإلكترونية التي تتطلب تحديد يوم الزيارة ووقتها.

وخصص معرض الصقور والصيد السعودي الدولي في نسخته الثالثة "تذكرة التميز" لجناح الأسلحة، وتتيح منصة عرض للأسلحة المميزة، وأماكن خاصة للجلوس في منطقة كبار الشخصيات، مع بطاقة خاصة، والاستقبال من المدخل الرئيس، وخدمات الضيافة، وخدمة صف السيارات، ومرافق خاصة أثناء الوجود في جناح الأسلحة، ويتطلب تعبئة استمارة والتوجه إلى نقاط البيع بالمعرض لشراء تذكرة التميز.

وتبدأ فترة تسليم الأسلحة والذخائر من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر لعام 2021، في مقر نادي الصقور السعودي.

يذكر أن جناح الأسلحة يشهد إقبالاً كبيراً من عشاق الصيد والمقناص، الذي وفر إصدارات خاصة من الأسلحة النادرة والتراثية، وعيارات جديدة من الأسلحة ذات الشعبية الواسعة لدى هواة الرماية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,810
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,976
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,452

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة