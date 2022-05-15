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"الصحة" : تسجيل 2307 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 49176

الصحة: احذروا من إثارة القلق لدى الأطفال بخصوص أزمة "كورونا"

"العبدالعالي": منحنى الفيروس في المملكة ضِمن المستويات المتحكم بها

أكدت وزارة الصحة، ضرورة عدم إثارة القلق لدى الأطفال فيما يتعلق بأزمة كورونا.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إلى تجنب مناقشة مستجدات الفيروس وحالات الوفيات ومتابعة الأخبار مع الأطفال.

ونصح بتقديم شرح مبسط للأطفال عن طبيعة الفيروس بطريقة محببة وسهلة، مع سرد طرق الوقاية منه عبر النظافة الشخصية والسلوكيات الصحية، واتباع الإجراءات الاحترازية وتفادي الخروج غير الضروري من المنزل وعدم الاقتراب من الآخرين.

وأوصى "العبدالعالي" بالاقتراب من الأطفال والاستماع إليهم والتحدث معهم، ووضع برنامج يومي يُشغلهم بما هو مفيد.

ودعا إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم 937، في حال ملاحظة مظاهر التوتر والقلق على الأطفال بسبب هذه الأزمة؟

من جهة أخرى علّق العبدالعالي على دراسات منحنى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، والتي توقعت في أدناها 10 آلاف حالة، وأكثر من 200 ألف حالة في أعلاها، وكان مداها الزمني منتصف أبريل.

وقال: لو راجعنا الفترة عند منتصف شهر أبريل؛ سنجد أن الإجراءات الاحترازية المتخذة جعلت منحنى الإصابة وتسجيل الحالات التراكمية في المملكة هو الأدنى؛ وهذا يدل على أن البلاد تسير في اتجاه التحكم والسيطرة، وأننا كلما الْتزمنا سنكون في هذه المستويات.

وأضاف "العبدالعالي": اعتبارًا من شهر أبريل وحتى اليوم، بدأ شكل المنحنى يختلف، وكذلك مستوياته؛ لكن من الأمور المبشرة أن الاتجاهات لا تزال سليمة، وأن المنحنى ليس في مستوياته العليا في الرصد؛ وإنما في مستوياته المتحكم فيها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الصحة: احذروا من إثارة القلق لدى الأطفال بخصوص أزمة "كورونا"
سبق

أكدت وزارة الصحة، ضرورة عدم إثارة القلق لدى الأطفال فيما يتعلق بأزمة كورونا.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إلى تجنب مناقشة مستجدات الفيروس وحالات الوفيات ومتابعة الأخبار مع الأطفال.

ونصح بتقديم شرح مبسط للأطفال عن طبيعة الفيروس بطريقة محببة وسهلة، مع سرد طرق الوقاية منه عبر النظافة الشخصية والسلوكيات الصحية، واتباع الإجراءات الاحترازية وتفادي الخروج غير الضروري من المنزل وعدم الاقتراب من الآخرين.

وأوصى "العبدالعالي" بالاقتراب من الأطفال والاستماع إليهم والتحدث معهم، ووضع برنامج يومي يُشغلهم بما هو مفيد.

ودعا إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم 937، في حال ملاحظة مظاهر التوتر والقلق على الأطفال بسبب هذه الأزمة؟

من جهة أخرى علّق العبدالعالي على دراسات منحنى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، والتي توقعت في أدناها 10 آلاف حالة، وأكثر من 200 ألف حالة في أعلاها، وكان مداها الزمني منتصف أبريل.

وقال: لو راجعنا الفترة عند منتصف شهر أبريل؛ سنجد أن الإجراءات الاحترازية المتخذة جعلت منحنى الإصابة وتسجيل الحالات التراكمية في المملكة هو الأدنى؛ وهذا يدل على أن البلاد تسير في اتجاه التحكم والسيطرة، وأننا كلما الْتزمنا سنكون في هذه المستويات.

وأضاف "العبدالعالي": اعتبارًا من شهر أبريل وحتى اليوم، بدأ شكل المنحنى يختلف، وكذلك مستوياته؛ لكن من الأمور المبشرة أن الاتجاهات لا تزال سليمة، وأن المنحنى ليس في مستوياته العليا في الرصد؛ وإنما في مستوياته المتحكم فيها.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
05:06 PM

الصحة: احذروا من إثارة القلق لدى الأطفال بخصوص أزمة "كورونا"

"العبدالعالي": منحنى الفيروس في المملكة ضِمن المستويات المتحكم بها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
4,462

أكدت وزارة الصحة، ضرورة عدم إثارة القلق لدى الأطفال فيما يتعلق بأزمة كورونا.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إلى تجنب مناقشة مستجدات الفيروس وحالات الوفيات ومتابعة الأخبار مع الأطفال.

ونصح بتقديم شرح مبسط للأطفال عن طبيعة الفيروس بطريقة محببة وسهلة، مع سرد طرق الوقاية منه عبر النظافة الشخصية والسلوكيات الصحية، واتباع الإجراءات الاحترازية وتفادي الخروج غير الضروري من المنزل وعدم الاقتراب من الآخرين.

وأوصى "العبدالعالي" بالاقتراب من الأطفال والاستماع إليهم والتحدث معهم، ووضع برنامج يومي يُشغلهم بما هو مفيد.

ودعا إلى عدم التردد في الاتصال بالرقم 937، في حال ملاحظة مظاهر التوتر والقلق على الأطفال بسبب هذه الأزمة؟

من جهة أخرى علّق العبدالعالي على دراسات منحنى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة، والتي توقعت في أدناها 10 آلاف حالة، وأكثر من 200 ألف حالة في أعلاها، وكان مداها الزمني منتصف أبريل.

وقال: لو راجعنا الفترة عند منتصف شهر أبريل؛ سنجد أن الإجراءات الاحترازية المتخذة جعلت منحنى الإصابة وتسجيل الحالات التراكمية في المملكة هو الأدنى؛ وهذا يدل على أن البلاد تسير في اتجاه التحكم والسيطرة، وأننا كلما الْتزمنا سنكون في هذه المستويات.

وأضاف "العبدالعالي": اعتبارًا من شهر أبريل وحتى اليوم، بدأ شكل المنحنى يختلف، وكذلك مستوياته؛ لكن من الأمور المبشرة أن الاتجاهات لا تزال سليمة، وأن المنحنى ليس في مستوياته العليا في الرصد؛ وإنما في مستوياته المتحكم فيها.

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