وكالة المسجد النبوي والجهات الأمنية يسخرون الخدمات والإمكانات استعدادًا لاستقبال المصلين

ليؤدوا صلاة التراويح وختم القرآن الكريم بكل راحة واطمئنان

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية المشاركة لاستقبال المصلين في يوم 28 من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال جولة ميدانية في المسجد النبوي لمناقشة الخطط وتوزيع المهام، وذلك ليؤدي جميع المصلين صلاة التراويح وختم القرآن الكريم بكل راحة واطمئنان.

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، أن الوكالة ولله الحمد قامت بتسخير كل الخدمات التي تصب في مصلحة الزوار والمصلين وتعمل على توفير كل السبل التي من شأنها التسهيل على الزائرين من ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية المشاركة في تقديم الخدمات بالمسجد النبوي.

وقد هيأت الوكالة كل الجهود لاحتواء التوافد المتوقع من المصلين والزائرين للمسجد النبوي من خلال العمل على مضاعفة أعداد العاملين وتنسيق الجهود والمهام بينها وبين الجهات الأمنية في المسجد النبوي, كما تعمل على متابعة الخدمات المقدمة من جميع الإدارات على مدار الساعة حرصًا منها على تقديم خدمات متميزة لزوار المسجد النبوي.

يأتي ذلك سعيًا من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى تقديم أفضل الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة وفق توجيهات الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لما يحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله -.