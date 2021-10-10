يوم ماطر في الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتؤثر في محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطارٍ رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مدينة الباحة ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً.

فيما أصدر المركز تنبيهاً آخر يتضمن -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، يشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.