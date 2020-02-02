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مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عمان.. و"آبي" لطاقمها: احموا تسعة أعشار نفطنا

على متنها 200 بحار وطائرتا هليكوبتر

أبحرت مدمرة يابانية إلى خليج عمان اليوم (الأحد) وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط؛ وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية، التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبًا من النفط.


وذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها، أن آلاف السفن اليابانية تبحر في هذه المياه كل عام، ومنها سفن تحمل تسعة أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان.

من جهتها، أفادت الحكومة اليابانية باستعدادها للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

وبجانب خليج عمان، ستقوم المدمرة تاكانامي، التي تحمل على متنها مئتي بحار وطائرتي هليكوبتر، بدوريات في شمال بحر العرب وخليج عدن لكنها، لن تدخل مضيق هرمز.

مدمرة يابانية خليج عمان حماية خطوط الملاحة البحرية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عمان.. و"آبي" لطاقمها: احموا تسعة أعشار نفطنا
سبق

أبحرت مدمرة يابانية إلى خليج عمان اليوم (الأحد) وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط؛ وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية، التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبًا من النفط.


وذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها، أن آلاف السفن اليابانية تبحر في هذه المياه كل عام، ومنها سفن تحمل تسعة أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان.

من جهتها، أفادت الحكومة اليابانية باستعدادها للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

وبجانب خليج عمان، ستقوم المدمرة تاكانامي، التي تحمل على متنها مئتي بحار وطائرتي هليكوبتر، بدوريات في شمال بحر العرب وخليج عدن لكنها، لن تدخل مضيق هرمز.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
03:50 PM

مدمرة يابانية تبحر إلى خليج عمان.. و"آبي" لطاقمها: احموا تسعة أعشار نفطنا

على متنها 200 بحار وطائرتا هليكوبتر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,068

أبحرت مدمرة يابانية إلى خليج عمان اليوم (الأحد) وسط توتر متزايد بالشرق الأوسط؛ وذلك لحماية خطوط الملاحة البحرية، التي تزود ثالث أكبر اقتصاد بالعالم بكل احتياجاته تقريبًا من النفط.


وذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطاقم المدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا البحرية قرب طوكيو قبل إبحارها، أن آلاف السفن اليابانية تبحر في هذه المياه كل عام، ومنها سفن تحمل تسعة أعشار نفطنا. إنها شريان الحياة لليابان.

من جهتها، أفادت الحكومة اليابانية باستعدادها للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

وبجانب خليج عمان، ستقوم المدمرة تاكانامي، التي تحمل على متنها مئتي بحار وطائرتي هليكوبتر، بدوريات في شمال بحر العرب وخليج عدن لكنها، لن تدخل مضيق هرمز.

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