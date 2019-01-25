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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات في عرسال بالبقاع اللبنانية

سلال غذائية وبطاطين للأسر السورية اللاجئة واللبنانية الأكثر احتياجاً

واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز، أمس، توزيع 1077 سلة غذائية تزن 79 طناً و698 كيلو غراماً و2154 بطانية للأسر السورية اللاجئة والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية؛ وذلك في إطار العون المقدم من المملكة -ممثلة في المركز- للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

وتشارك فِرَق المركز التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات في عرسال بالبقاع اللبنانية
سبق

واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز، أمس، توزيع 1077 سلة غذائية تزن 79 طناً و698 كيلو غراماً و2154 بطانية للأسر السورية اللاجئة والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية؛ وذلك في إطار العون المقدم من المملكة -ممثلة في المركز- للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

وتشارك فِرَق المركز التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
04:34 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات في عرسال بالبقاع اللبنانية

سلال غذائية وبطاطين للأسر السورية اللاجئة واللبنانية الأكثر احتياجاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وعدد من متطوعي المركز، أمس، توزيع 1077 سلة غذائية تزن 79 طناً و698 كيلو غراماً و2154 بطانية للأسر السورية اللاجئة والأسر اللبنانية الأكثر احتياجاً في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية؛ وذلك في إطار العون المقدم من المملكة -ممثلة في المركز- للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.

وتشارك فِرَق المركز التطوعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.

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