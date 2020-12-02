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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. يدرس إضافة دور جديد في دوري الأبطال

يشرع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الأسبوع في دراسة مقترحات بشأن تغيير نظام مسابقته الأولى لأندية دوري الأبطال، بحيث تخوض الفرق 10 مباريات على الأقل في الدور الأول، بحسب تقارير إعلامية.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد القاري بتطبيق النظام الجديد في عام 2024، وذلك في ظل خشيته من اعتماد بطولة رديفة "سوبر ليج" تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وقالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية: إن "النظام السويسري" سيُعتمد في المسابقة بحيث تشارك كل الفرق الـ32 أو الـ36 في دوري واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الإصلاح على المسابقة الأشهر عالمياً للأندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس المجموعات، يخوض كل فريق 5 مباريات على أرضه ثم 5 مباريات خارج ملعبه، ضد أندية من مستويات مختلفة.

وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات وأكبر بين الأندية الكبرى في القارة.

وبعد خوض 10 مباريات تتأهل الأندية الـ16 الأولى في الترتيب إلى الدور الإقصائي، والأندية بين المركزين 17 و24 إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وفي الدور الإقصائي الأول يواجه المتصدر صاحب المركز السادس عشر الأخير، والثاني يواجه الخامس عشر.. في نظام مشابه إلى حد ما الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه".

ويخوض حالياً 32 فريقاً دور المجموعات، بواقع 4 أندية في 8 مجموعات؛ حيث يتأهل المتصدر ووصيفه إلى دور الـ16 بعد خوض 6 مباريات، فيما ينتقل الثالث إلى البطولة الرديفة "يوروبا ليج".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. يدرس إضافة دور جديد في دوري الأبطال
سبق

يشرع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الأسبوع في دراسة مقترحات بشأن تغيير نظام مسابقته الأولى لأندية دوري الأبطال، بحيث تخوض الفرق 10 مباريات على الأقل في الدور الأول، بحسب تقارير إعلامية.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد القاري بتطبيق النظام الجديد في عام 2024، وذلك في ظل خشيته من اعتماد بطولة رديفة "سوبر ليج" تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وقالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية: إن "النظام السويسري" سيُعتمد في المسابقة بحيث تشارك كل الفرق الـ32 أو الـ36 في دوري واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الإصلاح على المسابقة الأشهر عالمياً للأندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس المجموعات، يخوض كل فريق 5 مباريات على أرضه ثم 5 مباريات خارج ملعبه، ضد أندية من مستويات مختلفة.

وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات وأكبر بين الأندية الكبرى في القارة.

وبعد خوض 10 مباريات تتأهل الأندية الـ16 الأولى في الترتيب إلى الدور الإقصائي، والأندية بين المركزين 17 و24 إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وفي الدور الإقصائي الأول يواجه المتصدر صاحب المركز السادس عشر الأخير، والثاني يواجه الخامس عشر.. في نظام مشابه إلى حد ما الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه".

ويخوض حالياً 32 فريقاً دور المجموعات، بواقع 4 أندية في 8 مجموعات؛ حيث يتأهل المتصدر ووصيفه إلى دور الـ16 بعد خوض 6 مباريات، فيما ينتقل الثالث إلى البطولة الرديفة "يوروبا ليج".

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
06:48 PM

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.. يدرس إضافة دور جديد في دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشرع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الأسبوع في دراسة مقترحات بشأن تغيير نظام مسابقته الأولى لأندية دوري الأبطال، بحيث تخوض الفرق 10 مباريات على الأقل في الدور الأول، بحسب تقارير إعلامية.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد القاري بتطبيق النظام الجديد في عام 2024، وذلك في ظل خشيته من اعتماد بطولة رديفة "سوبر ليج" تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وقالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية: إن "النظام السويسري" سيُعتمد في المسابقة بحيث تشارك كل الفرق الـ32 أو الـ36 في دوري واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الإصلاح على المسابقة الأشهر عالمياً للأندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس المجموعات، يخوض كل فريق 5 مباريات على أرضه ثم 5 مباريات خارج ملعبه، ضد أندية من مستويات مختلفة.

وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات وأكبر بين الأندية الكبرى في القارة.

وبعد خوض 10 مباريات تتأهل الأندية الـ16 الأولى في الترتيب إلى الدور الإقصائي، والأندية بين المركزين 17 و24 إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

وفي الدور الإقصائي الأول يواجه المتصدر صاحب المركز السادس عشر الأخير، والثاني يواجه الخامس عشر.. في نظام مشابه إلى حد ما الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه".

ويخوض حالياً 32 فريقاً دور المجموعات، بواقع 4 أندية في 8 مجموعات؛ حيث يتأهل المتصدر ووصيفه إلى دور الـ16 بعد خوض 6 مباريات، فيما ينتقل الثالث إلى البطولة الرديفة "يوروبا ليج".

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