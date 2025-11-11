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"فيصل بن خالد" يرأس اجتماع القيادات الأمنية والخدمية لمناقشة استعدادات افتتاح منفذ "جديدة عرعر"

نوّه بما اتخذته القيادة الحكيمة من قرارات لتعزيز العلاقات المتميزة والتكامل الاستراتيجي مع العراق

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، عبر الإتصال المرئي اليوم، اجتماع القيادات الأمنية والإدارات الخدمية؛ لمناقشة الاستعداد لحفل افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (٦) أيام بمشيئة الله تعالى، وذلك بناء على نتائج أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين.

ونوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما اتخذته القيادة الحكيمة من قرارات لتعزيز العلاقات المتميزة والتكامل الاستراتيجي بين المملكة والعراق الشقيق من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، مؤكداً أن اجتماع سمو ولي العهد -حفظه الله- ورئيس مجلس الوزراء العراقي مساء أمس يؤسس لمرحلة تاريخية لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ولفت الانتباه إلى أهمية منفذ جديدة عرعر في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق بما يُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي ستشهد بعد إتمام هذا المشروع تعاونًا كبيراً من خلال الفرص الاستثمارية في المجالات كافة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيداً بما أنجز من تجهيزات بشرية ومادية وإجرائية لافتتاح مركز جديدة عرعر.


وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ذات العلاقة بأعمال الجمارك بمنفذ جديدة عرعر، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
شارك في الاجتماع وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني وعدد من مديري الإدارات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن خالد" يرأس اجتماع القيادات الأمنية والخدمية لمناقشة استعدادات افتتاح منفذ "جديدة عرعر"
سبق

رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، عبر الإتصال المرئي اليوم، اجتماع القيادات الأمنية والإدارات الخدمية؛ لمناقشة الاستعداد لحفل افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (٦) أيام بمشيئة الله تعالى، وذلك بناء على نتائج أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين.

ونوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما اتخذته القيادة الحكيمة من قرارات لتعزيز العلاقات المتميزة والتكامل الاستراتيجي بين المملكة والعراق الشقيق من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، مؤكداً أن اجتماع سمو ولي العهد -حفظه الله- ورئيس مجلس الوزراء العراقي مساء أمس يؤسس لمرحلة تاريخية لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ولفت الانتباه إلى أهمية منفذ جديدة عرعر في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق بما يُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي ستشهد بعد إتمام هذا المشروع تعاونًا كبيراً من خلال الفرص الاستثمارية في المجالات كافة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيداً بما أنجز من تجهيزات بشرية ومادية وإجرائية لافتتاح مركز جديدة عرعر.


وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ذات العلاقة بأعمال الجمارك بمنفذ جديدة عرعر، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
شارك في الاجتماع وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني وعدد من مديري الإدارات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
03:07 PM

"فيصل بن خالد" يرأس اجتماع القيادات الأمنية والخدمية لمناقشة استعدادات افتتاح منفذ "جديدة عرعر"

نوّه بما اتخذته القيادة الحكيمة من قرارات لتعزيز العلاقات المتميزة والتكامل الاستراتيجي مع العراق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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رأس الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، عبر الإتصال المرئي اليوم، اجتماع القيادات الأمنية والإدارات الخدمية؛ لمناقشة الاستعداد لحفل افتتاح منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي سيتم تدشينه وتشغيله بعد (٦) أيام بمشيئة الله تعالى، وذلك بناء على نتائج أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الشقيقين.

ونوّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بما اتخذته القيادة الحكيمة من قرارات لتعزيز العلاقات المتميزة والتكامل الاستراتيجي بين المملكة والعراق الشقيق من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي، مؤكداً أن اجتماع سمو ولي العهد -حفظه الله- ورئيس مجلس الوزراء العراقي مساء أمس يؤسس لمرحلة تاريخية لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

ولفت الانتباه إلى أهمية منفذ جديدة عرعر في تنمية التجارة البينية بين المملكة والعراق بما يُعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية، التي ستشهد بعد إتمام هذا المشروع تعاونًا كبيراً من خلال الفرص الاستثمارية في المجالات كافة، وصولاً إلى تحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، مشيداً بما أنجز من تجهيزات بشرية ومادية وإجرائية لافتتاح مركز جديدة عرعر.


وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ذات العلاقة بأعمال الجمارك بمنفذ جديدة عرعر، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
شارك في الاجتماع وكيل الإمارة محمد بن سلطان بن جريس ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية خالد بن نشاط القحطاني وعدد من مديري الإدارات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

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