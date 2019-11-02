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"البيئة" تطلق مبادرة لتسجيل بيانات الأشياب عبر البوابة الإلكترونية

لبناء قاعدة بيانات ودعم عمليات اتخاذ القرار لصالح تطوير قطاع المياه

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبادرة تسجيل "بيانات الأشياب"، بهدف جمع بيانات ومعلومات (المناهل) الصالحة وغير الصالحة للشرب، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

https://app.mewa.gov.sa/ASHYAB/

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة ستسهم في تنظيم قطاع الأشياب، وفقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة بالقطاع، من خلال إشراك المواطنين وملّاك ومشغّلي الأشياب في عملية جمع البيانات عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ لتسهيل إدخال المعلومات بدقة وموثوقية.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للأشياب، ودعم عمليات اتخاذ القرار لصالح تطوير قطاع المياه واستدامته، إضافة إلى تطبيق القرارات واللوائح التي تخصّ تنظيم هذا القطاع المهم، مشيرة إلى أن هذا التنظيم سيسهم في المحافظة على المياه ومخزونها والحدّ من الهدر، والحد من العشوائية، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها.

ودعت الوزارة، الأفراد والجهات ذات العلاقة، إلى المشاركة في هذه المبادرة من خلال تحديث بيانات الأشياب (المناهل).

وزارة البيئة والمياه والزراعة الأشياب المناهل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطلق مبادرة لتسجيل بيانات الأشياب عبر البوابة الإلكترونية
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبادرة تسجيل "بيانات الأشياب"، بهدف جمع بيانات ومعلومات (المناهل) الصالحة وغير الصالحة للشرب، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

https://app.mewa.gov.sa/ASHYAB/

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة ستسهم في تنظيم قطاع الأشياب، وفقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة بالقطاع، من خلال إشراك المواطنين وملّاك ومشغّلي الأشياب في عملية جمع البيانات عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ لتسهيل إدخال المعلومات بدقة وموثوقية.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للأشياب، ودعم عمليات اتخاذ القرار لصالح تطوير قطاع المياه واستدامته، إضافة إلى تطبيق القرارات واللوائح التي تخصّ تنظيم هذا القطاع المهم، مشيرة إلى أن هذا التنظيم سيسهم في المحافظة على المياه ومخزونها والحدّ من الهدر، والحد من العشوائية، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها.

ودعت الوزارة، الأفراد والجهات ذات العلاقة، إلى المشاركة في هذه المبادرة من خلال تحديث بيانات الأشياب (المناهل).

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
12:15 PM

"البيئة" تطلق مبادرة لتسجيل بيانات الأشياب عبر البوابة الإلكترونية

لبناء قاعدة بيانات ودعم عمليات اتخاذ القرار لصالح تطوير قطاع المياه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مبادرة تسجيل "بيانات الأشياب"، بهدف جمع بيانات ومعلومات (المناهل) الصالحة وغير الصالحة للشرب، عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

https://app.mewa.gov.sa/ASHYAB/

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة ستسهم في تنظيم قطاع الأشياب، وفقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة بالقطاع، من خلال إشراك المواطنين وملّاك ومشغّلي الأشياب في عملية جمع البيانات عبر موقع الوزارة الإلكتروني؛ لتسهيل إدخال المعلومات بدقة وموثوقية.

وأكدت أن المبادرة تهدف إلى بناء قاعدة بيانات شاملة للأشياب، ودعم عمليات اتخاذ القرار لصالح تطوير قطاع المياه واستدامته، إضافة إلى تطبيق القرارات واللوائح التي تخصّ تنظيم هذا القطاع المهم، مشيرة إلى أن هذا التنظيم سيسهم في المحافظة على المياه ومخزونها والحدّ من الهدر، والحد من العشوائية، والتأكد من سلامة المياه وصلاحيتها.

ودعت الوزارة، الأفراد والجهات ذات العلاقة، إلى المشاركة في هذه المبادرة من خلال تحديث بيانات الأشياب (المناهل).

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