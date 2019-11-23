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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدعو لتقديم مشروعات العام 2020

توجيه باستقبال المشروعات البحثية النوعية

وجّه رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ببدء استقبال المشروعات البحثية النوعية في مجالات الإعاقة، طبقًا للخطة البحثية للمركز لعام 2020، وتشمل إعداد المشروعات البحثية والبرامج المسحية المتعلقة بإحصائيات الإعاقة بالمملكة، وإعداد الأبحاث الخاصة بالوقاية والكشف المبكر والتدخل للحد من الإعاقة والتوسع في البرامج ذات العلاقة مثل الفحص قبل الزواج، وفحص الأجنة، والفحص المبكر للمواليد، وكذلك تصميم وتطوير التقنيات المساعدة والتكنولوجيا الحديثة لذوي الإعاقة بالمملكة، ودراسة أثر استخدامها في الجوانب المختلفة (كالتعليم والتدريب والعمل).

وتتضمن مجالات البحث إعداد دراسات عن مفهوم جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية تجويد حياتهم، وأسرهم وتلمس احتياجاتهم، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين والتشريعات المتعلقة بهم في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والأسرية.

كما تتضمن برامج التدريب المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم اجتماعيًا ومهنيًا للعيش باستقلالية، إلى جانب إعداد دراسات عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كالوصول الشامل في الجهات المختلفة، والدمج الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية الفعّالة، وبرامج الدعم الأسري، وإعداد مقاييس عربية مقننة على البيئة السعودية في مجال التشخيص والكشف المبكر، والتدريب، والتأهيل والتدخلات العلاجية والتعليمية.

وأوضحت المدير العام التنفيذي مدير الأبحاث والتدريب بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتورة علا أبو سكر، أن المركز وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الأمناء، يعمل على ترسيخ دوره الوطني العلمي، وتعزيز رسالته في خدمة الناس من خلال القيام بدعم وتنسيق وإدارة وتمويل الأنشطة البحثية والأكاديمية النوعية، التي تساعد على تجويد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة

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مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدعو لتقديم مشروعات العام 2020
سبق

وجّه رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ببدء استقبال المشروعات البحثية النوعية في مجالات الإعاقة، طبقًا للخطة البحثية للمركز لعام 2020، وتشمل إعداد المشروعات البحثية والبرامج المسحية المتعلقة بإحصائيات الإعاقة بالمملكة، وإعداد الأبحاث الخاصة بالوقاية والكشف المبكر والتدخل للحد من الإعاقة والتوسع في البرامج ذات العلاقة مثل الفحص قبل الزواج، وفحص الأجنة، والفحص المبكر للمواليد، وكذلك تصميم وتطوير التقنيات المساعدة والتكنولوجيا الحديثة لذوي الإعاقة بالمملكة، ودراسة أثر استخدامها في الجوانب المختلفة (كالتعليم والتدريب والعمل).

وتتضمن مجالات البحث إعداد دراسات عن مفهوم جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية تجويد حياتهم، وأسرهم وتلمس احتياجاتهم، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين والتشريعات المتعلقة بهم في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والأسرية.

كما تتضمن برامج التدريب المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم اجتماعيًا ومهنيًا للعيش باستقلالية، إلى جانب إعداد دراسات عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كالوصول الشامل في الجهات المختلفة، والدمج الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية الفعّالة، وبرامج الدعم الأسري، وإعداد مقاييس عربية مقننة على البيئة السعودية في مجال التشخيص والكشف المبكر، والتدريب، والتأهيل والتدخلات العلاجية والتعليمية.

وأوضحت المدير العام التنفيذي مدير الأبحاث والتدريب بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتورة علا أبو سكر، أن المركز وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الأمناء، يعمل على ترسيخ دوره الوطني العلمي، وتعزيز رسالته في خدمة الناس من خلال القيام بدعم وتنسيق وإدارة وتمويل الأنشطة البحثية والأكاديمية النوعية، التي تساعد على تجويد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
09:34 PM

مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدعو لتقديم مشروعات العام 2020

توجيه باستقبال المشروعات البحثية النوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّه رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، ببدء استقبال المشروعات البحثية النوعية في مجالات الإعاقة، طبقًا للخطة البحثية للمركز لعام 2020، وتشمل إعداد المشروعات البحثية والبرامج المسحية المتعلقة بإحصائيات الإعاقة بالمملكة، وإعداد الأبحاث الخاصة بالوقاية والكشف المبكر والتدخل للحد من الإعاقة والتوسع في البرامج ذات العلاقة مثل الفحص قبل الزواج، وفحص الأجنة، والفحص المبكر للمواليد، وكذلك تصميم وتطوير التقنيات المساعدة والتكنولوجيا الحديثة لذوي الإعاقة بالمملكة، ودراسة أثر استخدامها في الجوانب المختلفة (كالتعليم والتدريب والعمل).

وتتضمن مجالات البحث إعداد دراسات عن مفهوم جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية تجويد حياتهم، وأسرهم وتلمس احتياجاتهم، وإعداد الدراسات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين والتشريعات المتعلقة بهم في الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية والأسرية.

كما تتضمن برامج التدريب المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم اجتماعيًا ومهنيًا للعيش باستقلالية، إلى جانب إعداد دراسات عن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة كالوصول الشامل في الجهات المختلفة، والدمج الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية الفعّالة، وبرامج الدعم الأسري، وإعداد مقاييس عربية مقننة على البيئة السعودية في مجال التشخيص والكشف المبكر، والتدريب، والتأهيل والتدخلات العلاجية والتعليمية.

وأوضحت المدير العام التنفيذي مدير الأبحاث والتدريب بمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتورة علا أبو سكر، أن المركز وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الأمناء، يعمل على ترسيخ دوره الوطني العلمي، وتعزيز رسالته في خدمة الناس من خلال القيام بدعم وتنسيق وإدارة وتمويل الأنشطة البحثية والأكاديمية النوعية، التي تساعد على تجويد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

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