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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تشارك في حملة "وليسعك بيتك"

في إطار مكافحة وباء كورونا

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في الحملة الميدانية والتوعوية "وليسعك بيتك".

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأزمات وعند نزول البلاء، والأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقّيها ونشرها، وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تُحفظ الأنفس والمجتمعات.

يذكر أن هذه البادرة الوقائية والتوعوية نشأت بمبادرة ودعم وتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بالقرارات الاحترازية الصادرة من ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من وباء كورونا المستجد ومكافحته.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، رافعًا شكره للرئيس العام للهيئة، لدعمه مثلَ هذه المبادرات المجتمعية.

يذكر أن الرئاسة العامة أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء؛ قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تشارك في حملة "وليسعك بيتك"
سبق

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في الحملة الميدانية والتوعوية "وليسعك بيتك".

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأزمات وعند نزول البلاء، والأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقّيها ونشرها، وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تُحفظ الأنفس والمجتمعات.

يذكر أن هذه البادرة الوقائية والتوعوية نشأت بمبادرة ودعم وتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بالقرارات الاحترازية الصادرة من ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من وباء كورونا المستجد ومكافحته.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، رافعًا شكره للرئيس العام للهيئة، لدعمه مثلَ هذه المبادرات المجتمعية.

يذكر أن الرئاسة العامة أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء؛ قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:14 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
06:04 PM

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تشارك في حملة "وليسعك بيتك"

في إطار مكافحة وباء كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,317

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، في الحملة الميدانية والتوعوية "وليسعك بيتك".

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأزمات وعند نزول البلاء، والأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقّيها ونشرها، وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تُحفظ الأنفس والمجتمعات.

يذكر أن هذه البادرة الوقائية والتوعوية نشأت بمبادرة ودعم وتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بالقرارات الاحترازية الصادرة من ولاة أمر هذه البلاد المباركة -حفظهم الله- للحد من وباء كورونا المستجد ومكافحته.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في إطار تثقيف المجتمع لبناء وطن صحي وآمن، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا، رافعًا شكره للرئيس العام للهيئة، لدعمه مثلَ هذه المبادرات المجتمعية.

يذكر أن الرئاسة العامة أطلقت هذه الحملة في جميع فروع الرئاسة للمساهمة في رفع الوعي للحد من انتشار هذا الوباء؛ قيامًا بدورها ومسؤوليتها في مساندة الجهود التي تبذلها الدولة.

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