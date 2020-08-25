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"الصحة": التعافي من كورونا لا يتطلب فحصًا مخبريًّا

قالت الصحة: إنه لمعرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد؛ فإن الأمر لا يستدعي إجراء فحص مخبري.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أنه لإثبات التعافي من "كورونا"؛ فإنه يلزم التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أعراض (حرارة، كحة، ضيق تنفس) خلال آخر 3 أيام.

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا للحملة التوعوية بفيروس كورونا، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان "الوقاية من كورونا"؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تُسهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض، بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": التعافي من كورونا لا يتطلب فحصًا مخبريًّا
سبق

قالت الصحة: إنه لمعرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد؛ فإن الأمر لا يستدعي إجراء فحص مخبري.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أنه لإثبات التعافي من "كورونا"؛ فإنه يلزم التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أعراض (حرارة، كحة، ضيق تنفس) خلال آخر 3 أيام.

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا للحملة التوعوية بفيروس كورونا، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان "الوقاية من كورونا"؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تُسهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض، بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
11:31 AM

"الصحة": التعافي من كورونا لا يتطلب فحصًا مخبريًّا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,624

قالت الصحة: إنه لمعرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد؛ فإن الأمر لا يستدعي إجراء فحص مخبري.

وأبانت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة"، أنه لإثبات التعافي من "كورونا"؛ فإنه يلزم التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أعراض (حرارة، كحة، ضيق تنفس) خلال آخر 3 أيام.

وتأتي هذه الخطوة تواصلًا للحملة التوعوية بفيروس كورونا، التي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان "الوقاية من كورونا"؛ حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تُسهم بإذن الله في الوقاية منه والحد من انتشاره؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض، بالتوجه لعيادات "تطمن" التي هيأتها (الصحة) لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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