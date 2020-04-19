HUAWEI WATCH GT 2e.. ساعة تساعد في الحفاظ على لياقتكم في المنزل

تمتاز بمجموعة من المزايا المتطورة التي تجعلها مدربًا شخصيًا افتراضيًا

يقضي جميعنا في الفترة الحالية فترات أطول في الداخل عما اعتدنا عليه سابقاً، لكن هذا لا يعني أن نتجاهل أهدافنا المتعلقة باللياقة. وتُعدّ ساعة HUAWEI WATCH GT 2e رفيقتكم المثالية خلال أداء التمارين الرياضية لأنها مزودة بالمزايا المتطورة التي تهدف إلى الحفاظ على صحتكم ورفاهيتكم.

لنلقي نظرة على الخصائص التي تجعل من هذه الساعة الذكية أداة مميزة للغاية، وطريقتها في الحفاظ على أعلى مستويات الأداء لديكم بغض النظر عن مكان وجودكم.

بطارية تكفي لمدة أسبوعين

تمتاز ساعة HUAWEI WATCH GT 2e بمعالج KIRIN A1 الذي يُعدّ أول معالج في ساعات هواوي يمتاز بوضع Bluetooth 5.1 المزدوج. كما يحتوي على وحدة 1+3 مدمجة ووحدة معالجة بلوتوث متطورة ومدمجة ووحدة معالجة صوتية قوية ومعالج تطبيق توفير استهلاك الطاقة ووحدة إدارة الطاقة المنفصلة التي تم تركيبها جميعها في مساحة صغيرة تبلغ 4.3 مم×4.4 مم. وتستطيع الساعة الاستمرار بالعمل مدة أسبوعين خلال تشغيل متتبع معدل ضربات القلب وإشعارات المكالمات الهاتفية.

تصميم أنيق ومذهل

تجمع هواوي في ساعة HUAWEI WATCH GT 2e بين أفضل التقنيات والأناقة بشكل مبتكر. وتتميز هذه الساعة الذكية بهيكل مقاس 46 ملم ذو تصميم أحادي يدمج العقارب في الهيكل ذاته. وتجرأت هواوي واتبعت عمليات التصنيع المبتكرة في ساعة HUAWEI WATCH GT 2e، فصنعت الجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ من فئة 316L تحت 1400 درجة مئوية. ويتميز هيكلها بتصميمه البسيط والمتين، كما أن سطحه رمليّ يمنح الساعة ملمس أكثر أناقة. ويعكس إطار الساعة الضوء على سطحها بمهارة ليترك تأثيراً ساحراً يتغير مع تغير زاوية الضوء على الساعة.



حافظوا على لياقتكم

صُممت ساعة HUAWEI WATCH GT 2e لتكون رفيقتكم في مسيرة العناية بصحتكم ولياقتكم. وبالاعتماد على تقنية HUAWEI TruRalex™ توفر الساعة الذكية إمكانية مراقبة ضغط المستخدم لتحافظ على صحته الذهنية في حالة إيجابية. وتتميز الساعة بتقنيةTruSeen™ 3.5 التي تتمكن من مراقبة معدل ضربات القلب بدقة إلى جانب خوارزميات معدل ضربات القلب الذكية المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، مما يجعل رصد معدل ضربات القلب أسرع وأكثر دقة. ويتيح ذلك التحقق من معدل ضربات قلب المستخدم وإخطاره في حالة ارتفاعه أو انخفاضه. ويمكنها أيضاً معرفة إن كنتم قد قضيتم وقتاً طويلاً على الأريكة وتنبهكم للوقوف والقيام ببعض التمرينات.



تمرنوا بقوة وكفاءة أكبر

من المهم أن تحافظوا على حافزكم عند التدريب في المنزل وأن تدفعوا أنفسكم لبذل قصارى جهدكم. وهذا ما يجعل ساعة HUAWEI WATCH GT 2e مدربتكم الشخصية المثالية. تدعم الساعة التتبع الذكي لمئة نوع رياضة مختلف، بما في ذلك وضع التمارين الاحترافية في المنزل، مثل المشي والجري والتدريب الحر وجهازيّ الإليبتيكال والتجذيف، وهناك تمارين تناسب الجميع. وتستطيع الساعة الذكية تتبع 85 نوعاً آخر من الرياضات، وتشمل رقص الشوارع وتسلق الصخور والباركور والتزلج على الألواح وركوب الأمواج والتنس والبيسبول. وتتبع الساعة كل حركة أثناء التمارين عبر مراقبة 190 نوعًا من البيانات وتقدم نصائح وإرشادات احترافية لمساعدتكم على تحسين أدائكم.

تواجدكم في المنزل لا يعني غياب النشاط أو الشعور بالملل، حيث تمتاز ساعة HUAWEI WATCH GT 2e بمجموعة من المزايا المتطورة التي تجعلها مدرباً شخصياً افتراضياً على معصمكم. وتحتوي الساعة على مستشعرات قوية لمراقبة معدل ضربات القلب وتنبيهكم لممارسة التمارين الرياضية بانتظام إذا اعتدتم على مشاهدة الكثير من المسلسلات التلفزيونية على الأريكة. إضافة إلى ذلك، تضم الساعة مجموعة كبيرة من أوضاع التدريب لمختلف التمارين الرياضية وتزودكم بالنصائح لتحسين أدائكم مما يجعلها الرفيقة المثالية لتشجيعكم على الحفاظ على حافزكم وصحتكم.

التوفر والسعر

ستكون ساعة HUAWEI WATCH GT 2e متوفرة لتسجيل الطلب المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداءً من 23 أبريل بسعر 599 ريالًا سعوديًا، وتأتي مع هدية قيّمة تشمل سماعات HUAWEI Sport Headphones Lite وميزان هواوي الذكي، وذلك عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة (عبر الإنترنت) في المملكة العربية السعودية.