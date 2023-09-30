التيار الكهربائي يعود تدريجيًا لعددٍ من أحياء الأفلاج

بعد ماس تسبب في انقطاعه عن المنازل والطرقات

عاد التيار الكهربائي تدريجيًا لعددٍ من الأحياء بليلى في محافظة الأفلاج بعد انقطاع حول النور إلى ظلام دامس.

وكان الظلام قد عم العديد من الأحياء بالأفلاج مساء اليوم بعد ماس كهربائي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والطرقات لتباشر بعده فرق الكهرباء والدفاع المدني والجهات الأمنية الموقع، وأسهمت جهود كهرباء الأفلاج في إعادة التيار الكهربائي للمنازل في وقت وجيز.

..................................

بسبب ماس كهربائي في أحد المولدات

انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء الأفلاج

انقطع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء "ليلى" بمحافظة الأفلاج.

وتشير المعلومات الأولية أن سبب الانقطاع يعود لماس كهربائي في أحد المولدات،



فيما باشرت فرق الدفاع المدني والجهات الأمنية الموقع.