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مدير الأدلّة الجنائية يكرّم "العتيبي" ومنسوبى الإدارة

لجهودهم في كشف غموض بعض القضايا

كرّم مدير الإدارة العامة للأدلّة الجنائية اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ العقيد مصلح بن عجاب بن زاحم العتيبي خبير فحوص التزييف والتزوير، وفريق العمل من زملائه بالأدلّة الجنائية؛ حيث تضافرت جهودهم الرائعة وأثبتوا جدارتهم، التي أسهمت في الوصول إلى كشف غموض بعض القضايا الجنائية باستخدام التقنيات الحديثة، وارتقاء العمل الفني، وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه بكل وفاء وإخلاص وتفانٍ في عملهم.

جاء التكريم بحضور مدير إدارة تحقيق الشخصية، ومدير إدارة المختبرات الجنائية، ومدير إدارة التزييف والتزوير؛ حيث نقل اللواء العوس لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره، متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من العطاء في سبيل خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز منسوبي الأمن العام، وتقديرًا للجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن، وبناءً على موافقته.

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مدير الأدلّة الجنائية يكرّم "العتيبي" ومنسوبى الإدارة
سبق

كرّم مدير الإدارة العامة للأدلّة الجنائية اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ العقيد مصلح بن عجاب بن زاحم العتيبي خبير فحوص التزييف والتزوير، وفريق العمل من زملائه بالأدلّة الجنائية؛ حيث تضافرت جهودهم الرائعة وأثبتوا جدارتهم، التي أسهمت في الوصول إلى كشف غموض بعض القضايا الجنائية باستخدام التقنيات الحديثة، وارتقاء العمل الفني، وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه بكل وفاء وإخلاص وتفانٍ في عملهم.

جاء التكريم بحضور مدير إدارة تحقيق الشخصية، ومدير إدارة المختبرات الجنائية، ومدير إدارة التزييف والتزوير؛ حيث نقل اللواء العوس لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره، متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من العطاء في سبيل خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز منسوبي الأمن العام، وتقديرًا للجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن، وبناءً على موافقته.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:48 PM

مدير الأدلّة الجنائية يكرّم "العتيبي" ومنسوبى الإدارة

لجهودهم في كشف غموض بعض القضايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم مدير الإدارة العامة للأدلّة الجنائية اللواء إبراهيم بن علي العوس؛ العقيد مصلح بن عجاب بن زاحم العتيبي خبير فحوص التزييف والتزوير، وفريق العمل من زملائه بالأدلّة الجنائية؛ حيث تضافرت جهودهم الرائعة وأثبتوا جدارتهم، التي أسهمت في الوصول إلى كشف غموض بعض القضايا الجنائية باستخدام التقنيات الحديثة، وارتقاء العمل الفني، وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه بكل وفاء وإخلاص وتفانٍ في عملهم.

جاء التكريم بحضور مدير إدارة تحقيق الشخصية، ومدير إدارة المختبرات الجنائية، ومدير إدارة التزييف والتزوير؛ حيث نقل اللواء العوس لهم خلال ذلك تحيات مدير الأمن العام، وشكره وتقديره، متمنيًا لهم التوفيق والمزيد من العطاء في سبيل خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص واهتمام مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بكل ما من شأنه دعم وتحفيز منسوبي الأمن العام، وتقديرًا للجهود المبذولة في الحفاظ على الأمن، وبناءً على موافقته.

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