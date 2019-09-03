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لتحقيق بيئة عمل متوازنة... "زين" تعلن تعيين قيادات نسائية جديدة

"النفيسة" رئيسة تنفيذية للموارد البشرية.. و"الحارثي" نائبة للرئيس

أعلنت شركة "زين السعودية" عن تعيين أول قياديات في قطاع الاتصالات؛ شذى بنت مطلب النفيسة رئيسة تنفيذية للموارد البشرية، وندى بنت علاء الحارثي نائبة للرئيس لشؤون الأعمال، في خطوة تؤكد مدى ثقة الشركة بالكوادر الوطنية المتميزة من جهة، ومدى الثقة بالقيادات النسائية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن الشركة تعتز كثيراً بالقيادات النسائية الوطنية المبدعة التي تم تعيينها، وقال: "نبارك للقيادات النسائية الجديدة هذا التعيين، ونحن على ثقة بأن يكون لهن بصمة إيجابية على صعيد الأداء التشغيلي لشركة زين السعودية خلال المرحلة المقبلة".

وأشار المهندس "الدغيثر" إلى أن برنامج تحقيق بيئة عمل متوازنة (We Together)، يعتبر واحداً من أكثر البرامج حيوية لدى "زين السعودية"، موضحاً أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز مبادرات هذا البرنامج، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبما يرتقي إلى أهمية قطاع الاتصالات السعودي من جهة، وكفاءة الكوادر الوطنية النسائية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه "زين السعودية" عن تعيين شذى النفيسة، رئيسة تنفيذية للموارد البشرية، تعتبر إدارة الموارد البشرية عنصراً مهماً على صعيد الأداء التشغيلي للشركة، حيث تعنى هذه الإدارة بالكوادر البشرية التي تزخر بها "زين السعودية"، وهي الكوادر البشرية الكفؤة التي ساهمت في تحقيق الشركة لنتائج مالية إيجابية، تعكس بصورة حقيقية حجم القدرات التنافسية التي تحظى بها الشركة في السوق المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتحقيق بيئة عمل متوازنة... "زين" تعلن تعيين قيادات نسائية جديدة
سبق

أعلنت شركة "زين السعودية" عن تعيين أول قياديات في قطاع الاتصالات؛ شذى بنت مطلب النفيسة رئيسة تنفيذية للموارد البشرية، وندى بنت علاء الحارثي نائبة للرئيس لشؤون الأعمال، في خطوة تؤكد مدى ثقة الشركة بالكوادر الوطنية المتميزة من جهة، ومدى الثقة بالقيادات النسائية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن الشركة تعتز كثيراً بالقيادات النسائية الوطنية المبدعة التي تم تعيينها، وقال: "نبارك للقيادات النسائية الجديدة هذا التعيين، ونحن على ثقة بأن يكون لهن بصمة إيجابية على صعيد الأداء التشغيلي لشركة زين السعودية خلال المرحلة المقبلة".

وأشار المهندس "الدغيثر" إلى أن برنامج تحقيق بيئة عمل متوازنة (We Together)، يعتبر واحداً من أكثر البرامج حيوية لدى "زين السعودية"، موضحاً أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز مبادرات هذا البرنامج، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبما يرتقي إلى أهمية قطاع الاتصالات السعودي من جهة، وكفاءة الكوادر الوطنية النسائية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه "زين السعودية" عن تعيين شذى النفيسة، رئيسة تنفيذية للموارد البشرية، تعتبر إدارة الموارد البشرية عنصراً مهماً على صعيد الأداء التشغيلي للشركة، حيث تعنى هذه الإدارة بالكوادر البشرية التي تزخر بها "زين السعودية"، وهي الكوادر البشرية الكفؤة التي ساهمت في تحقيق الشركة لنتائج مالية إيجابية، تعكس بصورة حقيقية حجم القدرات التنافسية التي تحظى بها الشركة في السوق المحلية.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
04:50 PM

لتحقيق بيئة عمل متوازنة... "زين" تعلن تعيين قيادات نسائية جديدة

"النفيسة" رئيسة تنفيذية للموارد البشرية.. و"الحارثي" نائبة للرئيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "زين السعودية" عن تعيين أول قياديات في قطاع الاتصالات؛ شذى بنت مطلب النفيسة رئيسة تنفيذية للموارد البشرية، وندى بنت علاء الحارثي نائبة للرئيس لشؤون الأعمال، في خطوة تؤكد مدى ثقة الشركة بالكوادر الوطنية المتميزة من جهة، ومدى الثقة بالقيادات النسائية من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن الشركة تعتز كثيراً بالقيادات النسائية الوطنية المبدعة التي تم تعيينها، وقال: "نبارك للقيادات النسائية الجديدة هذا التعيين، ونحن على ثقة بأن يكون لهن بصمة إيجابية على صعيد الأداء التشغيلي لشركة زين السعودية خلال المرحلة المقبلة".

وأشار المهندس "الدغيثر" إلى أن برنامج تحقيق بيئة عمل متوازنة (We Together)، يعتبر واحداً من أكثر البرامج حيوية لدى "زين السعودية"، موضحاً أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز مبادرات هذا البرنامج، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، وبما يرتقي إلى أهمية قطاع الاتصالات السعودي من جهة، وكفاءة الكوادر الوطنية النسائية من جهة أخرى.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه "زين السعودية" عن تعيين شذى النفيسة، رئيسة تنفيذية للموارد البشرية، تعتبر إدارة الموارد البشرية عنصراً مهماً على صعيد الأداء التشغيلي للشركة، حيث تعنى هذه الإدارة بالكوادر البشرية التي تزخر بها "زين السعودية"، وهي الكوادر البشرية الكفؤة التي ساهمت في تحقيق الشركة لنتائج مالية إيجابية، تعكس بصورة حقيقية حجم القدرات التنافسية التي تحظى بها الشركة في السوق المحلية.

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