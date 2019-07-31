أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون جموع المعزين في وفاة والدهم

في مقدمتهم رئيس وزراء الكويت ومبعوث ملك البحرين وكبار المسؤولين

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر الأمير بندر بالرياض، اليوم الثلاثاء، المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -.

وفي التفاصيل، استقبل الأمراء من أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت مبعوث أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مبعوثي ملك البحرين، ووزير التراث والثقافة بسلطنة عمان هيثم بن طارق آل سعيد مبعوث السلطان قابوس؛ لتقديم العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا به عن مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

