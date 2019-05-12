النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدية المسفلة" تصادر 18 عربة للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة

إزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور؛ إذ تمت مصادرة وإتلاف 18 عربة، تُستخدم من قِبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وقد تم إزالة المباسط العشوائية المخالفة، والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفَّذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة؛ وذلك للقضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة. وقد تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، في 18 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر.

وأكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة. وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة هادي العصيمي مكة المكرمة مكة المكرمة بلدية المسفلة الفرعية أمانة العاصمة المقدسة الإدارة العامة للنظافة حوش بكر الباعة الجائلين الخضروات الفواكه المواد الغذائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"بلدية المسفلة" تصادر 18 عربة للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة
سبق

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور؛ إذ تمت مصادرة وإتلاف 18 عربة، تُستخدم من قِبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وقد تم إزالة المباسط العشوائية المخالفة، والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفَّذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة؛ وذلك للقضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة. وقد تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، في 18 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر.

وأكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة. وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
11:31 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
12:55 AM

"بلدية المسفلة" تصادر 18 عربة للباعة الجائلين في حوش بكر بمكة

إزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل

A A A
مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
3
2,253

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية، الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في حوش بكر بشارع المنصور؛ إذ تمت مصادرة وإتلاف 18 عربة، تُستخدم من قِبل الباعة الجائلين لبيع الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية.

وقد تم إزالة المباسط العشوائية المخالفة، والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية، المهندس أيمن بن محمد وقاد، أن البلدية نفَّذت العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة والإدارة العامة للنظافة؛ وذلك للقضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خطرًا على الصحة العامة. وقد تم ضبط وإتلاف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، ومواد غذائية منتهية الصلاحية، في 18 عربة خشبية للباعة الجائلين في حوش بكر.

وأكد "وقاد" أن هذه الحملات مستمرة لتغطية جميع المواقع ضمن نطاق البلدية بهدف القضاء على الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكّل خطرًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم في العاصمة المقدسة. وذلك يندرج ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,142
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,076
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,334
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,238

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة