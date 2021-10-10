أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، قرارًا بتكليف المشرف التربوي فهد بن سعد عازب الزهراني، بالعمل مديرًا لإدارة التعليم المستمر بتعليم المنطقة.
"الزهراني" مديرًا للتعليم المستمر بمكة المكرمة
أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، قرارًا بتكليف المشرف التربوي فهد بن سعد عازب الزهراني، بالعمل مديرًا لإدارة التعليم المستمر بتعليم المنطقة.
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"الزهراني" مديرًا للتعليم المستمر بمكة المكرمةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-10
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
01:48 PM
"الزهراني" مديرًا للتعليم المستمر بمكة المكرمة
أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، قرارًا بتكليف المشرف التربوي فهد بن سعد عازب الزهراني، بالعمل مديرًا لإدارة التعليم المستمر بتعليم المنطقة.
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