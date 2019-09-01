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كلمة لولي العهد تُلخّص ما تعمل القيادة على تحقيقه تعليميًّا لكل سعودي

أعادت "الإعلام" نشر مقتطفات منها تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

أعادت وزارة الإعلام، صباح اليوم وعبر حسابها في "تويتر"، نشر مقتطفات من كلمة سابقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بشأن التعليم الجيد والخيارات المتنوعة؛ وذلك تزامنا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكان سموه قد قال: "سيكون هدفنا أن يحصل كل سعودي -أينما كان- على فرص التعليم الجيد، وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر".
وصباح اليوم، استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة، أكثرَ من ستة ملايين طالب وطالبة، عادوا إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية؛ في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم أنها أنهت كامل استعداداتها لاستقبالهم؛ بما يضمن عامًا دراسيًّا مكتمل التجهيزات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كلمة لولي العهد تُلخّص ما تعمل القيادة على تحقيقه تعليميًّا لكل سعودي
سبق

أعادت وزارة الإعلام، صباح اليوم وعبر حسابها في "تويتر"، نشر مقتطفات من كلمة سابقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بشأن التعليم الجيد والخيارات المتنوعة؛ وذلك تزامنا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكان سموه قد قال: "سيكون هدفنا أن يحصل كل سعودي -أينما كان- على فرص التعليم الجيد، وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر".
وصباح اليوم، استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة، أكثرَ من ستة ملايين طالب وطالبة، عادوا إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية؛ في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم أنها أنهت كامل استعداداتها لاستقبالهم؛ بما يضمن عامًا دراسيًّا مكتمل التجهيزات.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
10:21 AM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
12:41 PM

كلمة لولي العهد تُلخّص ما تعمل القيادة على تحقيقه تعليميًّا لكل سعودي

أعادت "الإعلام" نشر مقتطفات منها تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعادت وزارة الإعلام، صباح اليوم وعبر حسابها في "تويتر"، نشر مقتطفات من كلمة سابقة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بشأن التعليم الجيد والخيارات المتنوعة؛ وذلك تزامنا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وكان سموه قد قال: "سيكون هدفنا أن يحصل كل سعودي -أينما كان- على فرص التعليم الجيد، وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر".
وصباح اليوم، استقبلت مدارس التعليم العام في المملكة، أكثرَ من ستة ملايين طالب وطالبة، عادوا إلى مقاعدهم بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية؛ في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التعليم أنها أنهت كامل استعداداتها لاستقبالهم؛ بما يضمن عامًا دراسيًّا مكتمل التجهيزات.

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