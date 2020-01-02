حرم ملك ماليزيا تنوه بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين

خلال زيارتها لمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة

قامت حرم ملك ماليزيا يرافقها ابنها شاه ولي عهد ملك ماليزيا حسن الإبراهيم والوفد المرافق لهما بزيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، في إطار زيارتها الحالية للمملكة.



واطلع الوفد خلال الزيارة على مراحل طباعة المصحف الشريف، ومرافق المجمع . كما استمع الجميع لشرح موجز من الأمين العام عن إصدارات المجمع من المصاحف والتسجيلات الصوتية بالروايات المشهورة، وترجمات معاني القرآن الكريم لأربعة وسبعين لغة عالمية وآليات توزيعها والبرامج الحاسوبية والعلوم المتعلقة بالقرآن الكريم. وما يلقاه المجمع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



ونوهت حرم ملك ماليزيا بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي قدمتها المملكة لخدمة كتاب الله ونشره بلغات عالمية، مؤكدة أنها محل تقدير جميع المسلمين بالعالم وهو غير مستغرب على مملكة الإنسانية والعطاء المتجدد تجاه مختلف القضايا التي تهم المسلمين وتخدم العمل الإسلامي.



يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة يشهد نقلة نوعية في ظل المتابعة والإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، حيث ارتفع إنتاجه من المصاحف بمختلف الإصدارات أكثر من 18 مليون نسخة بأكثر من 74 لغة عالمية وبجودة عالية وبنسبة 100% وبتكلفة مقاربة للسنوات الماضية.