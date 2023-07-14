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"الحميدي " يستقبل وفد "بلدي ظهران الجنوب " ويناقش زيادة دعم مشاريع البلدية

في مقدمتها مشروعات درء أخطار السيول والحدائق والسفلتة

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال استقباله اليوم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب زيادة الدعم المقدم للاعتمادات المالية لمشاريع البلدية، وفي مقدمتها مشاريع درء أخطار السيول والحدائق والسفلتة بالإضافة إلى دعم البلدية بالكوادر الفنية.

وأكد "الحميدي " بأن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيراً إلى أن البلدية والأمانة قد وضعت لخدمة المواطن ونشعر بهمومهم ومطالبهم وهي محل الاهتمام من البلدية والأمانة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانيات متاحة واعتمادات بهذا الشأن.

وأشار "الحميدي " إلى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات المنطقة بمنظور واحد وأن هدف خطط الأمانة بأن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في كافة المحافظات وذلك لتحقيق التنمية والتطور على مستوى المنطقة.

وقال رئيس المجلس البلدي عوض فرحان آل المؤنس الوادعي إن محور مشروع مبنى البلدية سوف ينفذ في موقعه المقرر بجوار المبنى الحالي وفق تصاميم المشهد الحضري، مؤكداً أن دعم مركز الغايل بجميع الخدمات البلدية أخذ حيزاً كبيراً من نقاش المجلس.

وأوضح الوادعي ان المجلس سلم أمين عسير حزمة من المطالبات للمواطنين، مشدداً إلى أن مساحة نطاق خدمات البلدية كبير، إضافة إلى حاجتهم لدعم الأمانة حتى يتمكنون من تلبية كافة الاحتياجات في المحافظة.

يشار إلى أنه حضر الاجتماع وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله المصلح ورئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف.

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"الحميدي " يستقبل وفد "بلدي ظهران الجنوب " ويناقش زيادة دعم مشاريع البلدية
سبق

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال استقباله اليوم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب زيادة الدعم المقدم للاعتمادات المالية لمشاريع البلدية، وفي مقدمتها مشاريع درء أخطار السيول والحدائق والسفلتة بالإضافة إلى دعم البلدية بالكوادر الفنية.

وأكد "الحميدي " بأن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيراً إلى أن البلدية والأمانة قد وضعت لخدمة المواطن ونشعر بهمومهم ومطالبهم وهي محل الاهتمام من البلدية والأمانة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانيات متاحة واعتمادات بهذا الشأن.

وأشار "الحميدي " إلى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات المنطقة بمنظور واحد وأن هدف خطط الأمانة بأن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في كافة المحافظات وذلك لتحقيق التنمية والتطور على مستوى المنطقة.

وقال رئيس المجلس البلدي عوض فرحان آل المؤنس الوادعي إن محور مشروع مبنى البلدية سوف ينفذ في موقعه المقرر بجوار المبنى الحالي وفق تصاميم المشهد الحضري، مؤكداً أن دعم مركز الغايل بجميع الخدمات البلدية أخذ حيزاً كبيراً من نقاش المجلس.

وأوضح الوادعي ان المجلس سلم أمين عسير حزمة من المطالبات للمواطنين، مشدداً إلى أن مساحة نطاق خدمات البلدية كبير، إضافة إلى حاجتهم لدعم الأمانة حتى يتمكنون من تلبية كافة الاحتياجات في المحافظة.

يشار إلى أنه حضر الاجتماع وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله المصلح ورئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
09:02 PM

"الحميدي " يستقبل وفد "بلدي ظهران الجنوب " ويناقش زيادة دعم مشاريع البلدية

في مقدمتها مشروعات درء أخطار السيول والحدائق والسفلتة

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بندر آل عوض - عسير
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ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي خلال استقباله اليوم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب زيادة الدعم المقدم للاعتمادات المالية لمشاريع البلدية، وفي مقدمتها مشاريع درء أخطار السيول والحدائق والسفلتة بالإضافة إلى دعم البلدية بالكوادر الفنية.

وأكد "الحميدي " بأن هذه المطالبات حق مشروع ومحل تقدير، مشيراً إلى أن البلدية والأمانة قد وضعت لخدمة المواطن ونشعر بهمومهم ومطالبهم وهي محل الاهتمام من البلدية والأمانة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس البلدية والعاملون بها وفق ما لديهم من إمكانيات متاحة واعتمادات بهذا الشأن.

وأشار "الحميدي " إلى أن الأمانة تنظر لكافة بلديات المنطقة بمنظور واحد وأن هدف خطط الأمانة بأن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في كافة المحافظات وذلك لتحقيق التنمية والتطور على مستوى المنطقة.

وقال رئيس المجلس البلدي عوض فرحان آل المؤنس الوادعي إن محور مشروع مبنى البلدية سوف ينفذ في موقعه المقرر بجوار المبنى الحالي وفق تصاميم المشهد الحضري، مؤكداً أن دعم مركز الغايل بجميع الخدمات البلدية أخذ حيزاً كبيراً من نقاش المجلس.

وأوضح الوادعي ان المجلس سلم أمين عسير حزمة من المطالبات للمواطنين، مشدداً إلى أن مساحة نطاق خدمات البلدية كبير، إضافة إلى حاجتهم لدعم الأمانة حتى يتمكنون من تلبية كافة الاحتياجات في المحافظة.

يشار إلى أنه حضر الاجتماع وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس عبدالله المصلح ورئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف.

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