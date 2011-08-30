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مشرف تطوير "توكلنا": 2.5 مليون طالب حصَّلوا بياناتهم على "مدرستي".. وأكثر من نصف مليون معلم دخلوا المنصة

قال إنه سيتم إطلاق مجموعة برامج لاحقًا تحت مسمى "نتعلم بحذر"

كشف المشرف العام على تطوير منظومة توكلنا، المهندس مشعل السرحان، عن إطلاق مجموعة من البرامج سيتم الإعلان عنها لاحقًا تحت مسمى "نتعلم بحذر".

وكشف في سياق حديثه عن تسهيل منظومة "توكلنا" للحصول على بيانات الدخول على منصة "مدرستي" للطلاب والمعلمين، عن حصول أكثر من نصف مليون معلم على اسم المستخدم للدخول إلى منصة "مدرستي". كما حصل مليونان ونصف المليون طالب على معلوماتهم هم وأولياء أمورهم وهم في منازلهم، حيث تم اختصار الجهد والوقت عليهم مع الحفاظ على سلامتهم.

وأضاف مشرف "توكلنا" خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم اليوم للحديث عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد: "كان لنا دور كبير في التعاون مع وزارة التعليم للعمل على العودة بحذر لضمان سلامة المنشآت والكوادر التعليمية من معلمين وطلاب".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على مجموعة من البرامج سيتم الإعلان عنها لاحقًا تحت مسمى "نتعلم بحذر": "كانت أولى ثمارها أمس تقديم معلومات منصة "مدرستي" للطلاب والمعلمين من خلال منظومة "توكلنا" بإتاحة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة للدخول للمنصة".

وكشف "السرحان" عن دخول مليوني مستخدم على موقع وتطبيق "توكلنا "خلال 24 ساعة فقط ! ودخول 20 مليون مستخدم خلال خمسة أيام، منوهًا بأن التفاعل متميز بين منظومة توكلنا وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين.

يُذكر أنه يمكن للحصول على بيانات الدخول على #منصة_مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ الدخول على موقع "توكلنا"، ثم اختيار بيانات منصة مدرستي، ثم يظهر اسم المستخدم أو أسماء المستخدمين، بعدها النقر على أيقونة (إرسال كلمة المرور) لتصل برسالة على الجوال.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي تطبيق توكلنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشرف تطوير "توكلنا": 2.5 مليون طالب حصَّلوا بياناتهم على "مدرستي".. وأكثر من نصف مليون معلم دخلوا المنصة
سبق

كشف المشرف العام على تطوير منظومة توكلنا، المهندس مشعل السرحان، عن إطلاق مجموعة من البرامج سيتم الإعلان عنها لاحقًا تحت مسمى "نتعلم بحذر".

وكشف في سياق حديثه عن تسهيل منظومة "توكلنا" للحصول على بيانات الدخول على منصة "مدرستي" للطلاب والمعلمين، عن حصول أكثر من نصف مليون معلم على اسم المستخدم للدخول إلى منصة "مدرستي". كما حصل مليونان ونصف المليون طالب على معلوماتهم هم وأولياء أمورهم وهم في منازلهم، حيث تم اختصار الجهد والوقت عليهم مع الحفاظ على سلامتهم.

وأضاف مشرف "توكلنا" خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم اليوم للحديث عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد: "كان لنا دور كبير في التعاون مع وزارة التعليم للعمل على العودة بحذر لضمان سلامة المنشآت والكوادر التعليمية من معلمين وطلاب".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على مجموعة من البرامج سيتم الإعلان عنها لاحقًا تحت مسمى "نتعلم بحذر": "كانت أولى ثمارها أمس تقديم معلومات منصة "مدرستي" للطلاب والمعلمين من خلال منظومة "توكلنا" بإتاحة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة للدخول للمنصة".

وكشف "السرحان" عن دخول مليوني مستخدم على موقع وتطبيق "توكلنا "خلال 24 ساعة فقط ! ودخول 20 مليون مستخدم خلال خمسة أيام، منوهًا بأن التفاعل متميز بين منظومة توكلنا وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين.

يُذكر أنه يمكن للحصول على بيانات الدخول على #منصة_مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ الدخول على موقع "توكلنا"، ثم اختيار بيانات منصة مدرستي، ثم يظهر اسم المستخدم أو أسماء المستخدمين، بعدها النقر على أيقونة (إرسال كلمة المرور) لتصل برسالة على الجوال.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
11:17 PM

مشرف تطوير "توكلنا": 2.5 مليون طالب حصَّلوا بياناتهم على "مدرستي".. وأكثر من نصف مليون معلم دخلوا المنصة

قال إنه سيتم إطلاق مجموعة برامج لاحقًا تحت مسمى "نتعلم بحذر"

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف المشرف العام على تطوير منظومة توكلنا، المهندس مشعل السرحان، عن إطلاق مجموعة من البرامج سيتم الإعلان عنها لاحقًا تحت مسمى "نتعلم بحذر".

وكشف في سياق حديثه عن تسهيل منظومة "توكلنا" للحصول على بيانات الدخول على منصة "مدرستي" للطلاب والمعلمين، عن حصول أكثر من نصف مليون معلم على اسم المستخدم للدخول إلى منصة "مدرستي". كما حصل مليونان ونصف المليون طالب على معلوماتهم هم وأولياء أمورهم وهم في منازلهم، حيث تم اختصار الجهد والوقت عليهم مع الحفاظ على سلامتهم.

وأضاف مشرف "توكلنا" خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم اليوم للحديث عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد: "كان لنا دور كبير في التعاون مع وزارة التعليم للعمل على العودة بحذر لضمان سلامة المنشآت والكوادر التعليمية من معلمين وطلاب".

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على مجموعة من البرامج سيتم الإعلان عنها لاحقًا تحت مسمى "نتعلم بحذر": "كانت أولى ثمارها أمس تقديم معلومات منصة "مدرستي" للطلاب والمعلمين من خلال منظومة "توكلنا" بإتاحة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة للدخول للمنصة".

وكشف "السرحان" عن دخول مليوني مستخدم على موقع وتطبيق "توكلنا "خلال 24 ساعة فقط ! ودخول 20 مليون مستخدم خلال خمسة أيام، منوهًا بأن التفاعل متميز بين منظومة توكلنا وأولياء الأمور والطلاب والمعلمين.

يُذكر أنه يمكن للحصول على بيانات الدخول على #منصة_مدرستي (اسم المستخدم) للطالب والطالبة، والمعلم والمعلمة، وقائد المدرسة، والمشرف التربوي؛ الدخول على موقع "توكلنا"، ثم اختيار بيانات منصة مدرستي، ثم يظهر اسم المستخدم أو أسماء المستخدمين، بعدها النقر على أيقونة (إرسال كلمة المرور) لتصل برسالة على الجوال.

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