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ماذا فعلت كورونا في الاستخبارات الأمريكية.. الحال ليس على ما يرام

صعوبات جمة في تحديد وتقييم وضع الوباء في دول عدة كالصين وإيران

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، تُواجه أجهزة الاستخبارات الأمريكية صعوبات جمة في تحديد وتقييم وضع الوباء، في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وتعرف هذه الدول الثلاثة، إضافة إلى إيران، بالسيطرة الصارمة على المعلومات، وعادة ما يكون من الصعب الحصول عليها في الظروف الطبيعية.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية؛ فإن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن فهم تفشي وباء "كوفيد 19" في تلك البلدان يمكن أن يساعد الولايات المتحدة والجهود الدولية في الحد من تأثير الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" قال جيريمي كونينديك، الذي قاد مكتب المساعدة الخارجية للكوارث في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2013 و2017: "نريد أن يكون لدينا فهم دقيق لكورونا في النقاط الساخنة العالمية".

ولم تبلغ كوريا الشمالية بعدُ عن أي حالة مصابة بكورونا، رغم تقاسمها الحدود مع الصين التي كانت مركز انتشار الفيروس؛ في حين قفزت الحالات في روسيا إلى أكثر من 2300.

كما تشير تقارير إعلامية إلى أن إيران تخفي "الرقم الحقيقي" للوفيات والمصابين بالعدوى؛ حيث يقترب عدد الوفيات من 3 آلاف، من بين نحو 45 ألف مصاب وفق الأرقام الرسمية.

وفي الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، تقول السلطات الصحية إنها تمكنت من السيطرة على الوباء، وبدأ تخفيف القيود على التنقل في بؤر المرض.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن انتقد "النقص في المعلومات الدقيقة" حول وضع كورونا في روسيا وإيران، كما اتهم الصين بحملة تضليل؛ الأمر الذي تنفيه بكين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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ماذا فعلت كورونا في الاستخبارات الأمريكية.. الحال ليس على ما يرام
سبق

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، تُواجه أجهزة الاستخبارات الأمريكية صعوبات جمة في تحديد وتقييم وضع الوباء، في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وتعرف هذه الدول الثلاثة، إضافة إلى إيران، بالسيطرة الصارمة على المعلومات، وعادة ما يكون من الصعب الحصول عليها في الظروف الطبيعية.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية؛ فإن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن فهم تفشي وباء "كوفيد 19" في تلك البلدان يمكن أن يساعد الولايات المتحدة والجهود الدولية في الحد من تأثير الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" قال جيريمي كونينديك، الذي قاد مكتب المساعدة الخارجية للكوارث في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2013 و2017: "نريد أن يكون لدينا فهم دقيق لكورونا في النقاط الساخنة العالمية".

ولم تبلغ كوريا الشمالية بعدُ عن أي حالة مصابة بكورونا، رغم تقاسمها الحدود مع الصين التي كانت مركز انتشار الفيروس؛ في حين قفزت الحالات في روسيا إلى أكثر من 2300.

كما تشير تقارير إعلامية إلى أن إيران تخفي "الرقم الحقيقي" للوفيات والمصابين بالعدوى؛ حيث يقترب عدد الوفيات من 3 آلاف، من بين نحو 45 ألف مصاب وفق الأرقام الرسمية.

وفي الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، تقول السلطات الصحية إنها تمكنت من السيطرة على الوباء، وبدأ تخفيف القيود على التنقل في بؤر المرض.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن انتقد "النقص في المعلومات الدقيقة" حول وضع كورونا في روسيا وإيران، كما اتهم الصين بحملة تضليل؛ الأمر الذي تنفيه بكين.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
10:24 AM

ماذا فعلت كورونا في الاستخبارات الأمريكية.. الحال ليس على ما يرام

صعوبات جمة في تحديد وتقييم وضع الوباء في دول عدة كالصين وإيران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في معظم دول العالم، تُواجه أجهزة الاستخبارات الأمريكية صعوبات جمة في تحديد وتقييم وضع الوباء، في دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وتعرف هذه الدول الثلاثة، إضافة إلى إيران، بالسيطرة الصارمة على المعلومات، وعادة ما يكون من الصعب الحصول عليها في الظروف الطبيعية.

ووفقًا لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية؛ فإن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن فهم تفشي وباء "كوفيد 19" في تلك البلدان يمكن أن يساعد الولايات المتحدة والجهود الدولية في الحد من تأثير الفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" قال جيريمي كونينديك، الذي قاد مكتب المساعدة الخارجية للكوارث في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 2013 و2017: "نريد أن يكون لدينا فهم دقيق لكورونا في النقاط الساخنة العالمية".

ولم تبلغ كوريا الشمالية بعدُ عن أي حالة مصابة بكورونا، رغم تقاسمها الحدود مع الصين التي كانت مركز انتشار الفيروس؛ في حين قفزت الحالات في روسيا إلى أكثر من 2300.

كما تشير تقارير إعلامية إلى أن إيران تخفي "الرقم الحقيقي" للوفيات والمصابين بالعدوى؛ حيث يقترب عدد الوفيات من 3 آلاف، من بين نحو 45 ألف مصاب وفق الأرقام الرسمية.

وفي الصين، التي كانت بؤرة ظهور الفيروس أواخر العام الماضي، تقول السلطات الصحية إنها تمكنت من السيطرة على الوباء، وبدأ تخفيف القيود على التنقل في بؤر المرض.

وسبق لوزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أن انتقد "النقص في المعلومات الدقيقة" حول وضع كورونا في روسيا وإيران، كما اتهم الصين بحملة تضليل؛ الأمر الذي تنفيه بكين.

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