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المدينة المنورة تشهد تراجعًا في معدل الإصابات بـ"كورونا"

شهدت تسجيل 7 حالات تعافٍ جديدة و4 وفيات بالفيروس

تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدينة المنورة هذا اليوم؛ حيث تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة، فيما تعافى 7 حالات جديدة، ورصدت أربع وفيات، ليصبح عدد الحالات المسجلة 829 حالة؛ منها 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

وسجّلت محافظة ينبع 21 حالة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة من حيث عدد الإصابات، وشهدت الحناكية حالتَيْ إصابة، فيما سجّلت محافظة العلا حالة واحدة.

ووفقًا لوزارة الصحة: فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 853 حالة؛ منها 813 حالة نشطة، إضافة إلى 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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المدينة المنورة تشهد تراجعًا في معدل الإصابات بـ"كورونا"
سبق

تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدينة المنورة هذا اليوم؛ حيث تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة، فيما تعافى 7 حالات جديدة، ورصدت أربع وفيات، ليصبح عدد الحالات المسجلة 829 حالة؛ منها 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

وسجّلت محافظة ينبع 21 حالة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة من حيث عدد الإصابات، وشهدت الحناكية حالتَيْ إصابة، فيما سجّلت محافظة العلا حالة واحدة.

ووفقًا لوزارة الصحة: فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 853 حالة؛ منها 813 حالة نشطة، إضافة إلى 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:50 PM

المدينة المنورة تشهد تراجعًا في معدل الإصابات بـ"كورونا"

شهدت تسجيل 7 حالات تعافٍ جديدة و4 وفيات بالفيروس

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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4,182

تراجع معدل الإصابات بفيروس كورونا في المدينة المنورة هذا اليوم؛ حيث تم تسجيل 50 حالة إصابة جديدة، فيما تعافى 7 حالات جديدة، ورصدت أربع وفيات، ليصبح عدد الحالات المسجلة 829 حالة؛ منها 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

وسجّلت محافظة ينبع 21 حالة لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة من حيث عدد الإصابات، وشهدت الحناكية حالتَيْ إصابة، فيما سجّلت محافظة العلا حالة واحدة.

ووفقًا لوزارة الصحة: فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 853 حالة؛ منها 813 حالة نشطة، إضافة إلى 29 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

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